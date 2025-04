Prekrški, nasilje, izgredi, bakle, rasizem. Barišić jasen: Dovolj je

Uničevanje stolov, metanje bakel in predmetov na tekmah konferenčne lige. Posledično pa več tisoč evrov visoke kazni. "Dovolj je," je jasen direktor Olimpije Igor Barišić : "Ne gre več tako, treba je narediti konec nasilju na tekmah. Ne more se zgoditi, da na vsaki domači tekmi dobimo po 30, 40 ali 50 tisoč evrov kazni." V dveh letih, odkar Olimpija igra evropske tekme, jih je UEFA kaznovala s skoraj pol milijona evrov. "To je nenormalna vsota denarja, ki jo moramo plačati, zato se od tega distanciramo," dodaja.

Distancirajo se od posameznikov, huliganov. "Nimamo pa nič proti Green Dragonsom, ki jih zelo cenimo," pravi Barišić: "Gre za posameznike, ki škodijo klubu in nam vsem, grozijo družinam, ki zato ne prihajajo na stadion, kar nas zelo moti." Tak primer je bila tudi tekma z belgijskim klubom Cercle Brugge. "Vse je letelo s tribune C. Se pravi, to niso Green Dragonsi, niso skupine navijačev Olimpije, to so ljudje, ki svojo agresijo stresajo na stadionu."

Nasilne navijače bodo odkrivali s posnetki videonadzora."In kot vsi drugi klubi, po pravilih UEFA, bodo vstopnice personalizirane, in te posameznike bomo potem obravnavali pristojni, Policija, klub, ki jih bo prijavil."

Za odziv na odločitev vodstva kluba smo prosili tudi Green Dragonse. Sporočili so, da izjave ne bodo dali.

Vodstvo kluba pa še: "Olimpija mora biti vzor vsem drugim klubom v Sloveniji. Zaslužili smo si vsi, tudi mi kot vodstvo, malo drugačno podporo, ne pa nasilje. To, kar smo gledali proti Rijeki in zdaj proti Borcu, to nikomur ne prinaša nič dobrega." In če so lahko navijače umirili angleški klubi in druge močne evropske lige, jih lahko tudi mi, še pravi Barišić.