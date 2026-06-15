Prelepili registrske tablice in divjali po cestah

V soboto v popoldanskih urah se je po regionalni cesti Selo-Nova Gorica in na Soški cesti peljalo večje število motoristov. Ne samo, da so imeli prekrit del registrskih oznak, poleg tega so kršili več cestnoprometnih predpisov, so sporočili iz Policije.

Med drugim so vozili čez neprekinjeno ločilno črto, več voznikov pa naj bi vozilo objestno. Vseh voznikov je bilo 11.