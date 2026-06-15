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Slovenija

Prelepili registrske tablice in divjali po cestah

Nova Gorica, 15. 06. 2026 14.23 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.V.
Motorist

Za vikend so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da se po regionalnih cestah vozi večje število motoristov, ki so prelepili registrske oznake tako, da je bilo videti le registrsko območje. Med vožnjo so kršili več pravil, policija pa jih je izsledila v okolici naselja Čiginj na Tolminskem.

V soboto v popoldanskih urah se je po regionalni cesti Selo-Nova Gorica in na Soški cesti peljalo večje število motoristov. Ne samo, da so imeli prekrit del registrskih oznak, poleg tega so kršili več cestnoprometnih predpisov, so sporočili iz Policije. 

Med drugim so vozili čez neprekinjeno ločilno črto, več voznikov pa naj bi vozilo objestno. Vseh voznikov je bilo 11. 

Motorist
Motorist
FOTO: Shutterstock

Policija je skupino izsledila in ustavila v okolici naselja Čiginj na Tolminskem, osmim voznikom pa so izdali plačilne naloge zaradi kršitve določb Zakona o motornih vozilih. 

V skladu s tem zakonom morajo biti registrske tablice na vozilu nameščene na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, ter morajo biti ves čas dobro vidne in čitljive. Ne smejo biti poškodovane, upognjene, zakrite, prelepljene ali kako drugače prekrite. Registrske tablice morajo biti na vozilo tudi ustrezno in čvrsto pritrjene. Za kršitev omenjene zakonske določbe znaša predpisana globa 200 evrov.

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KOMENTARJI2

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Špica
15. 06. 2026 14.49
super 200€ polovicka 100€ prekrske so pa delali vse povprek noja so pac mal spucali motorcke.
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0 0
Špica
15. 06. 2026 14.47
super 200
Odgovori
0 0
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