Prelepili registrske tablice in divjali po cestah

V soboto v popoldanskih urah se je po regionalni cesti Selo-Nova Gorica in na Soški cesti peljalo večje število motoristov. Ne samo, da so imeli prekrit del registrskih oznak, poleg tega so kršili več cestnoprometnih predpisov, so sporočili iz Policije.
Med drugim so vozili čez neprekinjeno ločilno črto, več voznikov pa naj bi vozilo objestno. Vseh voznikov je bilo 11.
Policija je skupino izsledila in ustavila v okolici naselja Čiginj na Tolminskem, osmim voznikom pa so izdali plačilne naloge zaradi kršitve določb Zakona o motornih vozilih.
V skladu s tem zakonom morajo biti registrske tablice na vozilu nameščene na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, ter morajo biti ves čas dobro vidne in čitljive. Ne smejo biti poškodovane, upognjene, zakrite, prelepljene ali kako drugače prekrite. Registrske tablice morajo biti na vozilo tudi ustrezno in čvrsto pritrjene. Za kršitev omenjene zakonske določbe znaša predpisana globa 200 evrov.
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