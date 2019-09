Prelesnikova: Zaznala sem, da bi bilo to pet minut slave za predsednika KPK

Sodišče je danes zaslišalo informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik in njeno namestnico Kristino Kotnik Šumah . Obe sta povedali, da je pred objavo podatkov na željo KPK pri informacijskemu pooblaščencu potekal sestanek, na katerem je uslužbence KPK zanimalo, ali KPK omenjene podatke lahko objavi. Po besedah Prelesnikove so jim na sestanku povedali, da gre po njihovem prepričanju za podatke javnega značaja, ki jih je torej dovoljeno objaviti, niso pa takrat še vedeli, na kakšen način jih je KPK pridobila.

Stanka Setnikar Cankar namreč Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) odškodninsko toži, ker je marca 2015 objavila podatke o honorarjih, ki so jih od subjektov javnega sektorja od začetka leta 2003 do tedaj prejele fizične osebe. Na drugem mestu po višini prejetih honorarjev je bila navedena Setnikar Cankarjeva, ki je morala po objavi odstopiti kot ministrica za izobraževanje. Zdaj toži KPK, za katero je prepričana, da za objavo podatkov ni imela pravne podlage.

Slednje so ugotovili v inšpekcijskem postopku, ki so ga izpeljali po prijavi. Ugotovili so, da je KPK podatke pridobila, ne da bi pred tem izpeljala kakšen postopek, kot tudi, da jih je pridobila iz zalednih zbirk oziroma podatkov o prejemkih iz javnega sektorja in jih povezala s podatki o transakcijskih računih posameznikov, kar pa da je "absolutno narobe".

Na vprašanje, ali je imela na sestanku občutek, da želi KPK podatke objaviti, da bo s tem komu namerno škodila, je odgovorila, da je "morda zaznala, da bi bilo to pet minut slave za predsednika KPK", a dodala, da gre za njen "čisto osebni občutek". Namestnica Prelesnikove Kotnik Šumahova je nasprotno povedala, da sama ni imela občutka, da bi želela KPK z objavo komu namerno škoditi.

'Bila sem izstavljena kot nekdo, ki je prejemal nezakonite dohodke'

Na sodišču je bila danes zaslišana tudi Setnikar Cankarjeva. V mestoma zelo čustveni izpovedi je med drugim povedala, da je bila celotna zgodba zanjo zelo travmatična in stresna, saj je bila označena kot nekdo, za katerega obstaja sum, da si je nezakonito prilastil javna sredstva.