"Dejstvo je, da je občina Rogaška Slatina po zakonu v nedeljo, 13. decembra, dolžna izvesti naknadni referendum o postavitvi razglednega stolpa Kristal. Preložitev ali odpoved referenduma kljub epidemiji ni možna," sporočajo z občine Rogaška Slatina. Kot pravijo, so jim na Ministrstvu za javno upravo (MJU) dejali, da s pravno-formalnega vidika vztrajajo na stališču, da za izvedbo referenduma ni ovir. "Temu mnenju se pridružujeta tudi ministrstvo za notranje zadeve in Državna volilna komisija," je pojasnil župan Rogaške Slatine Branko Kidrič.

NIJZ je sicer predtem podal mnenje, da referendum odsvetujejo, vseeno pa priporočajo, da naj se občinski organi sami odločijo, ali bodo nek dogodek izvedli ali ne, v tem primeru referendum. V primeru naknadnega referenduma gre za obliko neposredne demokracije, določeno z zakonom in sproženo s strani volivcev, zato občinski organi nimajo arbitrarne pravice odločati, ali in kdaj bodo referendum izvedli. Podobno velja za izvedbo volitev, pojasnjujejo na občini.

"Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo mnenje, v katerem je poudarilo, da lahko razpisani referendum izvedemo na predlagani dan glasovanja. Tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja in omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi določa, da omejitve iz odloka ne veljajo za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank," je še povedal Kidrič. Ob tem dodaja, da popolnoma zaupa v delo Občinske volilne komisije v zvezi s pravilno in primerno organizacijo volišč, ki bo vsakemu volivcu omogočila varno izražanje njegove volje. "Tudi sicer v občinski upravi veliko pozornosti in aktivnosti vlagamo v obveščanje o varovanju javnega zdravja in pomoči šibkejšim skupinam med epidemijo," je dodal župan.

"Verjamem, da bo referendum uspešen in da bodo občani Rogaške Slatine podprli izgradnjo najvišje turistične atrakcije v Sloveniji. Razgledni stolp Kristal bo namreč z višino 106 metrov najvišji stolp v naši državi, najvišji mestni stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Na letni ravni bo stolp ustvaril vsaj 200.000 evrov dodatnih prihodkov," je še izpostavil župan Rogaške Slatine, ki ob tem meni, da je zelo pomembno, kako se bo občina razvijala v prihodnje in bila turistično zanimiva, ne samo za Slovenijo in Slovence, ampak tudi tuje goste.