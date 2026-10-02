Preložitev prepovedi baterijske reje in čipiranja mačk?

Kot je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi novega predloga novele dejal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je bilo njihovo vodilo pri pripravi sprememb visoka raven zagotavljanja dobrobiti živali.

"S to novelo, ki gre v javno obravnavo, želimo odstraniti aktivizme, iti nasproti rejcem in ohraniti visok nivo dobrobiti živali," je dejal.

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela, je preložitev prepovedi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah, ki bi morala glede na lani poleti sprejeto novelo zakona začeti veljati 1. januarja 2029, do konca leta 2034.