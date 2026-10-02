Preložitev prepovedi baterijske reje in čipiranja mačk?

Kot je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi novega predloga novele dejal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je bilo njihovo vodilo pri pripravi sprememb visoka raven zagotavljanja dobrobiti živali.
"S to novelo, ki gre v javno obravnavo, želimo odstraniti aktivizme, iti nasproti rejcem in ohraniti visok nivo dobrobiti živali," je dejal.
Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela, je preložitev prepovedi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah, ki bi morala glede na lani poleti sprejeto novelo zakona začeti veljati 1. januarja 2029, do konca leta 2034.
Zakonodajni predlog predvideva tudi ukinitev obveznega čipiranja lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja 2027, razen ob prenosu lastništva živali, in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov.
Na drugi strani pa se ohranja izvajanje kirurške kastracije do sedem dni starih pujskov z anestezijo in analgezijo, kar je glede na prej sprejeto novelo zakona obvezno od začetka letošnjega leta. Namesto predvidenega zavetišča za kopitarje, ki bi ga morala država vzpostaviti glede na prejšnjo novelo, pa na ministrstvu predlagajo uvedbo dodatnih t. i. prehodnih hlevov za vse rejne živali, ne samo za kopitarje.
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