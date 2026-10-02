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Slovenija

Preložitev prepovedi baterijske reje in čipiranja mačk?

Ljubljana , 02. 10. 2026 11.15 pred 49 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Čipiranje mačk

Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med drugim so predvideli preložitev prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah na leto 2035, ukinitev obveznega čipiranja mačk in rahljanje prepovedi privezovanja psov.

Kot je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi novega predloga novele dejal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je bilo njihovo vodilo pri pripravi sprememb visoka raven zagotavljanja dobrobiti živali.

"S to novelo, ki gre v javno obravnavo, želimo odstraniti aktivizme, iti nasproti rejcem in ohraniti visok nivo dobrobiti živali," je dejal.

Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela, je preložitev prepovedi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah, ki bi morala glede na lani poleti sprejeto novelo zakona začeti veljati 1. januarja 2029, do konca leta 2034.

Kokoši
Kokoši
FOTO: Bobo

Zakonodajni predlog predvideva tudi ukinitev obveznega čipiranja lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja 2027, razen ob prenosu lastništva živali, in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov.

Na drugi strani pa se ohranja izvajanje kirurške kastracije do sedem dni starih pujskov z anestezijo in analgezijo, kar je glede na prej sprejeto novelo zakona obvezno od začetka letošnjega leta. Namesto predvidenega zavetišča za kopitarje, ki bi ga morala država vzpostaviti glede na prejšnjo novelo, pa na ministrstvu predlagajo uvedbo dodatnih t. i. prehodnih hlevov za vse rejne živali, ne samo za kopitarje.

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KOMENTARJI9

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štajerc65
02. 10. 2026 12.15
Izjemen uspeh ministra Cigler Kralja. Tako novelo lahko podpise tudi tajnica na ministrstvu. 😂😂😂
Odgovori
0 0
Veščec
02. 10. 2026 12.12
Tut te naše,bi blo fejst dat pod baterijsko rejo,pa to
Odgovori
0 0
SpamEx
02. 10. 2026 12.02
bruh
Odgovori
0 0
SpamEx
02. 10. 2026 12.02
Ali mi lahko en razloži kakšno korist ima rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov? gre za gnusno žlehtnobo in nič drugega
Odgovori
-1
0 1
Lark
02. 10. 2026 12.11
Se strinjam. Jest bi še dodal prepoved, psov v blokih, ker je mučenje, da žival ni v naravi...
Odgovori
+1
1 0
bor99
02. 10. 2026 11.56
prokIete p...
Odgovori
+3
3 0
Mclaren
02. 10. 2026 11.55
Desnuharji, raki nazadnjaki. Gremo kar v srednji vek!
Odgovori
+3
4 1
OutlawJJ
02. 10. 2026 11.43
Tota vlada je komedija. Ovi drzi sliko pa govori da ni genocida ta drugi zapira kokosi v kletke in govori o dobrobiti 😂🤡 to vec neves kaj bi
Odgovori
+5
6 1
enapi
02. 10. 2026 11.38
Pod to vlado dobimo verjetno zapoved koliko minimalno v dreku mora biti živina.
Odgovori
+9
9 0
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