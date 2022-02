Premagajmo zaprtost na naraven način

Zaprtost za nameček pogosto obravnavamo kot del vsakdana in se z njo niti ne spopadamo (vsaj ne na pravilen način), kar seveda ni prav, saj je urejena prebava eden od temeljev splošnega zdravja. Če želimo, da je naš organizem v kar najboljši formi in da se počutimo dobro, je zato bistveno vedeti, kako se zaprtosti izogniti in kako jo premagati - seveda na naraven način!

In kakšne so posledice zaprtja za naše zdravje?

Posledice zaprtja so lahko tako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Med prve štejemo napenjanje v trebuhu, bolečine, pojav sluzi ali krvi v blatu in neprijeten občutek nuje po iztrebljanju. Dolgoročne pa so precej bolj nevarne – mednje spadajo hemoroidi, razpoka sluznice zadnjika ali prolaps danke.

Če torej zaprtosti ne zdravite, to lahko privede do resnejših težav, ki bodo znižale kakovost vašega življenja. Zato je ključno, da čim prej odkrijete vzrok zaprtja, nato pa se mu zoperstavite, pri čemer so vam lahko v pomoč številni povsem naravni, a zelo učinkoviti načini!

Kako odpraviti zaprtje?

Težave z zaprtostjo morda sprva niti ne bodo zbudile vaše pozornosti, a lahko sčasoma močno vplivajo na vaše počutje, fizični izgled (napihnjenost) in seveda dolgoročno zdravje. A vse to je popolnoma odveč, saj so načini za njegovo odpravljanje povsem preprosti.

Hrana, hrana in še enkrat hrana

Prehod na vsaj malce bolj zdrav jedilnik predstavlja startno črto številnih projektov, med katerimi je tudi boj proti zaprtju. Ključna beseda teh prizadevanj pa so vlaknine! Da bi si pomagali z njimi, uživajte več rastlinske hrane, več sadja in zelenjave, leče, oreščkov ali polnozrnatih žit. Zaužijte pa tudi dovolj hrane z blagodejnim učinkom na črevesje. V to kategorijo spadajo probiotiki, ki jih najdete v fermentiranih živilih, denimo kefirju ali probiotičnem jogurtu.