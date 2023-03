Premagajte stres na SMART način

Da nam sodoben način življenja nalaga stresa poln vsakdan, verjetno ni treba posebej izpostavljati. O tem prebiramo praktično vsak dan, iščemo smernice, kako se stresu izogniti, in verjetno ga ni junaka, ki za seboj ne bi imel stresne izkušnje.

Stres prihaja v mnogoterih oblikah, iz mnogoterih razlogov, zato se ne moremo izogniti dejstvu, da se moramo naučiti stresno energijo preprečevati, sproščati, preusmerjati. Pravzaprav je ključ do uspeha zelo preprost. Tam, prek luže, bi temu rekli The smart way, mi pa mu lahko preprosto rečemo le SMART način. Poglejmo, zakaj. Pravzaprav je ključ do uspeha zelo preprost. Tam, prek luže, bi temu rekli The smart way, mi pa mu lahko preprosto rečemo le SMART način. Poglejmo, zakaj.

icon-expand Vzglavnik Air+ Smart znamke Dormeo® FOTO: Arhiv ponudnika

Vzemite si čas zase in za druženje z najdražjimi Če se zazremo vase, verjetno vsi zaključimo, da se najbolje počutimo takrat, ko smo v gibanju, se torej ukvarjamo s športom, ko se premišljeno, zdravo prehranjujemo, ko uživamo v družbi naših najbližjih, se veliko smejemo, plešemo in se odlično naspimo. To ni presenetljivo, saj prav vse naštete aktivnosti vplivajo na zniževanje stresnega hormona kortizola v telesu. Istočasno pa zvišujejo količino hormona sreče in endrofinov v telesu, zato se dobro počutimo. SMART odločitev torej? Načrtujte svoj dan, v načrt pa obvezno vključite čas zase, za druženje, povezovanje z ljudmi, za zabavo ob vaši najljubši glasbi, za tone smeha brez konca in kraja, pa tudi za zdravo prehrano in veliko gibanja. Obstaja pa še en pomemben SMART način – tega omenimo pri zadnji, a izredno pomembni dejavnosti dneva: spanju. Dober spanec je namreč ključen tako za sproščanje stresa kot za regeneracijo telesa in posledično zdravje. In na dober spanec vpliva več dejavnikov, naj izpostavimo okolje, v katerem spimo, ležišče in vzglavnik.

Vzemite si pravico do dobrega spanca Zagotovo velja, da je dober spanec za brezstresno življenje bistvenega pomena. Če namreč spimo slabo in premalo, manj kot 7 ur na noč, naše telo začne proizvajati stresni hormon. Če temu dodamo dnevni stres, se količina slednjega poveča, tako da se pred nočjo znajdemo v novi zagati – zaradi prevelike količine hormona stresa težko zaspimo. In znajdemo se v začaranem krogu. Zato nikakor ne zanemarimo pomena dobrega spanca. Kako si torej zagotovimo dober spanec? Poskrbimo za okolje, v katerem spimo. Prostor, ki ni dobro prezračen, v katerem ni miru ali se v njem ne počutimo prijetno, morda nam je pretoplo, onemogoča dober spanec. Poskrbimo torej za vse zunanje dejavnike v prostoru, razvijmo svoj večerni obred, ki nas pomirja, lahko je to meditacija, morda vroča kopel, vsekakor pa odvzem elektronskih naprav vsaj kakšno uro pred spanjem. Poskrbimo za dobro ležišče, ki bo odgovarjalo potrebam našega telesa, se bo prilagajalo naši teži, naši telesni zgradbi in našemu načinu spanja. Namig – povprašajte Dormeo strokovnjake, ki bodo za vas izbrali najboljše ležišče. Poskrbimo pa tudi za dober vzglavnik. Ta je namreč izredno pomemben pri zagotavljanju pravilnega položaja hrbtenice med spanjem, kar bistveno vpliva na kakovost spanca in posledično dobro počutje, ko se zbudimo. Vzglavnik Air+ Smart znamke Dormeo je revolucionaren, saj že dobro poznano Octaspring tehnologijo vnaša tudi v vzglavnike. Vzglavnik preseneti s kar lepim številom novosti, ki pa so vse razvite z enim namenom: zagotoviti vam zares kakovosten spanec.

