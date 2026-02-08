Naslovnica
Slovenija

Parkirni kaos: premalo parkirišč ali preveč avtomobilov?

Ljubljana , 08. 02. 2026 08.43 pred 1 uro 5 min branja 21

Avtor:
Anja Kralj
Parkiranje v Štepanjskem naselju

Pomanjkanje parkirišč v prestolnici še vedno buri duhove. Soseske, ki so bile zasnovane za življenje z manjšimi avtomobili in predvsem z manjšim številom avtomobilom, ne dihajo več. Vedno več avtomobilov namreč duši zelene površine in površine namenjene druženju, po drugi strani pa prebivalci doživljajo parkirno stisko, ko neuspešno iščejo parkirno mesto. Je res premalo parkirišč ali preprosto preveč avtomobilov? Številna gospodinjstva imajo več avtomobilov, saj so življenjske navade in potrebe ljudi v današnjem svetu spremenile. Slovenski javni prevoz ne slovi kot učinkovita alternativa. Bi bile lahko rešitev garažne hiše? Kako se problematike lotevajo drugod po svetu?

Modernistične soseske so bile zasnovane za življenje z manjšim številom avtomobilov in z veliko odprtih zelenih površin, ki prispevajo h kakovosti bivanja. V zadnjih desetletjih se je število avtomobilov močno povečalo, kar povzroča parkirno stisko, nepravilno parkiranje in zmanjšuje varnost ter prijetnost življenja v teh soseskah. Potovalne navade prebivalstva, ki so se ustvarile skozi desetletja spodbujanja avtomobilske kulture, se težko spremenijo, zato so odzivi na omejevanje parkiranja pogosto burni. "Učinkovite rešitve zahtevajo kombinacijo omejevanja števila parkirnih mest, uvajanja plačljivega parkiranja in hkratnega izboljševanja pogojev za hojo, kolesarjenje ter uporabo javnega prevoza – le tako je mogoče zmanjšati pretirano uporabo avtomobila in izboljšati kakovost življenja v mestu," so prepričani v Inštitut za politike prostora (IPOP).

O problematiki smo se pogovarjali z Urbanom Jeriho iz IPOP.

Ali se, ko namenjamo vedno več prostora za parkirišča, sploh zavedamo čemu se v zameno odpovedujemo?

Pogosto pozabimo na to, kako pomembna je zelenica okoli bloka ali pogled na drevesa. Včasih se zavemo šele, ko vidimo, kako vroče je, ko tistega velikega drevesa pred blokom ni več. Več asfaltnih površin namenjenih avtomobilom prinese bolj pregreto mesto in več težav, lahko tudi poplav v primeru močnih nalivov, ki so vse pogostejši. Dvorišča, parki in zelenice so prostori, kjer se ljudje družijo, srečujejo in povezujejo v skupnost. To so prostori, kjer otroci vzdržujejo stike s prijatelji, se učijo samostojnosti v varnem okolju, saj niso sami, okrog njih so namreč sosedi različnih generacij, ki jih pritegne prijetna zelena površina. Ne zavedamo se, kako pomembno je to za mesto in kakšna škoda lahko nastane, če te prostore nadomeščamo s parkirišči. Če to naredita blok ali dva, je škoda omejena na relativno majhen prostor in skupnost, če pa se to začne dogajati množično, in na ravni mesta začnemo spreminjati parke ter zelenice v parkirišča, potem se kakovost bivanja na ravni mesta drastično zniža.

Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju
Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju
FOTO: Luka Kotnik

Kako vzdržno je, da imajo gospodinjstva danes po dva, celo tri avtomobile?

V mestu je prostora malo. Urbanost je sinonim za relativno gosto poselitev in to, da bi v mestu imela vsa gospodinjstva dva ali tri avtomobile, je enostavno nemogoče, saj tega prostora v mestu ni. Če bi ga poskusili ustvariti, bi bilo parkirišč in cest toliko, da bi se mesto bistveno bolj razpršilo, postala bi ogromna razpršena aglomeracija, sestavljena iz ogromnih parkirišč, širokih cest in nebotičnikov. Lahko rečemo, da bi šlo za mesta, ki so v izrazitem nasprotju z izrazom mesto po meri človeka.

Trenutno je v Ljubljani okoli 1,2 avtomobila na gospodinjstvo. Več kot petina gospodinjstev nima niti enega, okoli četrtina pa ima dva ali več. Potrebe gospodinjstev so sicer različne, a v mestih si preprosto ne moremo privoščiti toliko vozil, zato so različni ukrepi prometnih politik usmerjeni predvsem v opuščanje drugega in tretjega avtomobila v gospodinjstvih.

Vedno večja težava je tudi velikost avtomobilov, ki zasedajo vedno več prostora. Je bolje, da se odločimo za manjši avtomobil?

Seveda, večji in širši avtomobili zavzamejo več prostora na parkiriščih, kar pomeni manjše število parkiranih avtomobilov. Poleg tega parkirna mesta v starejših garažah zanje niso več dovolj velika, in s tem se pritisk na javna parkirišča še poveča. Hkrati pa so večji avtomobili bolj nevarni - trk pešca z večjim (težjim in višjim) avtomobilom je iz fizikalnih stališč bistveno bolj tvegan, kot trk pešca z manjšim avtomobilom (nižjim in lažjim). Nekatera mesta so že uvedla ali pa razmišljajo o dodatnem strošku parkiranja večjih vozil, saj si jih v mestu ne želijo, ker želijo zaščititi pešce in izboljšati prometno varnost v mestu. Še posebej so veliki športni terenci nevarni za otroke, ki jih visoka sprednja maska velikega terenca zadane v vitalne organe, hkrati pa se otroke iz teh vozil, ker so pač nižji, slabše vidi.

Kaj pa gradnja garažnih hiš? Je lahko to rešitev?

Gradnja garažnih hiš je draga in vedno odpre vprašanje, kdo bo izgradnjo plačal. Če strošek prevzame občina to odpre vprašanje, ali je smiselno subvencionirati parkiranje avtomobilov. Odgovor ni nujno ne, lahko se s tem recimo sprosti javni prostor - mesto zmanjša število parkirnih mest na ulicah za približno toliko, kot je novih parkirnih mest v garaži in tako pridobi nov javni prostor. Pomembno je, da s povečevanjem parkirnih kapacitet ne spodbujamo dodatnih voženj z avtomobilom, saj si na ravni strateških ciljev mesta praviloma število voženj z avtomobilom v mestu želijo zmanjšati. Garaže pa imajo še eno težavo - praviloma se napolnijo šele, ko so ulična parkirišča zasedena, zato garaže lahko povzročijo višjo ceno uličnega parkiranja, saj mesto podraži ulično parkiranje zato, da spodbuja uporabo garaže. Namreč najslabše je imeti polne ulice avtomobilov in prazno drago garažo.

Žal uporaba javnega prevoza v Ljubljani vzame na nekaterih linijah celo do dvakrat ali še več časa, kot bi ga potrebovali za pot z osebnim avtomobilom. Zakaj bi ljudje žrtvovali svoj čas, če jim sistem ne omogoča učinkovite alternative?

Ne moremo dovolj poudariti, kako pomemben je ambiciozen razvoj javnega prometa za mesto. Če ljudi vprašamo zakaj ne uporabljajo javnega prometa največkrat odgovorijo, da zato, ker ga predolgo čakajo oziroma vozi preredko. To se pri prestopanju še sešteje. Drugi razlog je, da avtobus vozi počasi, prepočasi. Oboje skupaj pomeni, da potovanje traja dlje.

Ker so sredstva omejena, in ker je razvoj javnega prometa ključen, moramo večji delež sredstev nameniti razvoju javnega prometa, kar praviloma pomeni, manj za nove ceste, parkirišča, oziroma drugo infrastrukturo, ki je v prvi vrsti namenjena avtomobilom. Če hočemo, da so avtobusi hitrejši, moramo zmanjšati število avtomobilov na cesti, saj je to tisto kar upočasni avtobuse. Z novimi parkirnimi površinami praviloma ne zmanjšujemo števila avtomobilov na cesti, prej obratno.

Ali lahko podate kakšen primer dobre prakse po svetu, kako se lotiti te problematike?

Seveda. Mesta, ki so v tem procesu uspešna, vedno združujejo izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prometa na eni strani, z upravljanjem parkiranja, kar pomeni manj parkirnih mest in plačljivo parkiranje, na drugi strani. Gre za dve strani istega kovanca.

Javni promet podpirajo s tramvaji, z zmogljivimi avtobusnimi linijami z ločnimi vozišči ali z rumenimi pasovi za hitrejše potovanje avtobusov, z boljšim primestnim javnim prometom, ožanjem vozišč za avtomobile z namenom širjenja prostora za pešce in kolesarje, ter z umikanjem parkirišč s trgov in ulic.

Dober primer v naši bližini je na primer Gradec v Avstriji, kjer počnejo vse to in še več, in kjer je zato avtomobilov precej manj kot v Ljubljani.

Kako lahko tudi sami sodelujemo pri zmanjšanju parkirne problematike?

Tako, da premislimo, koliko avtov zares potrebujemo. Seveda nas veliko uporablja avtomobil, nikakor ne gre za odpovedovanju avtomobila, gre le za to, da ga lahko uporabljamo bolj racionalno. Podatki kažejo, da v Sloveniji, pa tudi v Ljubljani, še vedno veliko kratkih poti, do dva kilometra, opravimo z avtomobilom. V Sloveniji nekje okrog 50 % kratkih poti opravimo z avtomobilom, v Ljubljani okrog 30 %. To je manevrski prostor znotraj katerega lahko zmanjšamo uporabo avtomobila.

parkiranje parkirišča ljubljana

Golob ob kulturnem prazniku: Kultura za povezavo in rast skupnosti

KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
08. 02. 2026 09.56
Levičarji vedno obirajo narod. Narod je pa spran in gleda rtv-bbc
Odgovori
0 0
Emtisunce
08. 02. 2026 09.50
Prenehat je treba s pozidavo Ljubljane ! Nove stavbe, bloki, naselja, hiše, ..., se zidajo na zelenih površinah, katerih je vedno manj. Zato je vedno manj vode, večja vročina, itd.
Odgovori
+1
2 1
Holy50
08. 02. 2026 09.44
Tudi če ima vsako stanovanje po 1 avto je premalo PM. To je vojno dobičkarstvo kar se gre mol.
Odgovori
+5
5 0
presnet
08. 02. 2026 09.43
Graz, Minhen, ... A LJ gradi namesto garažnih hiš ob obvoznici, rajši šoping centre, da se še več pleha zbira na kupu, ker se ljudje itak samo na sprehode tja vozijo. LPP bi pa morali prepovedat, ker je 90% busov ogabno zasvinjanih in vse obrabljeno, manekene na telefončkih prosjačit za mimo it, zamude na zamude od zamud itd.
Odgovori
+3
3 0
Kviz
08. 02. 2026 09.42
Janko razmišlja tako kot sedanja vlada. Rad bi da imajo vse firme sedež in proizvodnjo v občini da pobere čim več davkov. Že leta nazaj bi prejšnje vlade morale prepovedati koncentracijo podjetij v določenih regijah. S tem bi se tudi priseljevanje v večja mesta zmanjšalo, cene stanovanj in najemnin bi bile manjše, gneče na cestah proti tem centrom ne bi bilo in mnogo teh težav ne bi bilo. Ampak kapital je sveta vladar, to so dejstva.
Odgovori
0 0
sherlock2
08. 02. 2026 09.40
Pride kaka čuječnica živet na obalo. Zagotovo boš imela kje parkirat in upam, da tudi jaz.
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
08. 02. 2026 09.39
avtomobilarji se obnašajo kot romi....vse je naše, mormo met to pa to....to nam pripada...Vraga vam pripada ...peš ali na avtobus pa basta !!!
Odgovori
+3
3 0
2mt8
08. 02. 2026 09.38
Janković zna iz problema naredit zaslužek in še večji problem. Za mesto s 300.000 prebivalci pa avtobusi kot javni prevoz niso več primerni.
Odgovori
+3
3 0
Renee Nicole Good v spomin
08. 02. 2026 09.36
prepoved avtomobila v mestu...Vsi na kolo za zdravo telo...na mestni avtobus...namesto parkirišč ali bog ne daj parkirnih hiš....tramvaj ...financirajo naj ga prebivalci mesta in vsi ki imajo v mestu službe...Primerov dobre prakse je na n ...Karlsruhe recimo...ali Amsterdam...Zürich...itd ...Tistim , ki takšen način ni všeč...naj se odselijo v Ribnico ali Lendavo..
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
08. 02. 2026 09.26
Povsod sami parkomati ! Zdej ti ti dajo celo opcijo letnega najema. Smo res globoko zakorakali v kapitalizem zgleda
Odgovori
+0
2 2
Delboy Trotter
08. 02. 2026 09.22
Ko so Jankovića vprašali zakaj ne uporablja javnega prevoza je odgovoril da vzame preveč časa, po drugi strani pa svetuje ljubljančane da prodajo avtomobile in uporabljajo javni prevoz ki je neučinkovit. Končno postajo od 5-ke in 9-ke v Štepanjskem naselju prenavljajo že tri mesece, nekaj metrov kvadratnih asfalta, na parkirišču od stanovalcev so pa naredili postajo za avtobuse in si prilastili cca 40 parkingov ki jih že tako primanjkuje. Zraven gradijo še most za pešce in kolesarje med Štepanjcem in Fužinami, tudi ta projekt traja že eno leto in ni niti blizu konca. Šerif je postavil parkomate in zaračunava za parkirišča ki ne obstajajo. Ne rečem da avtomobilov ni preveč ampak tudi če bi vsi imeli po en avto, parkirišč ne bi bilo dovolj.
Odgovori
+3
4 1
Renee Nicole Good v spomin
08. 02. 2026 09.38
parkirišče ki ga omenjaš nikoli ni bilo last stanovalcev...
Odgovori
+1
1 0
Delboy Trotter
08. 02. 2026 09.49
@Renee Ta parkirišča so grajena za stanovalce pred 50-imi leti ko je bilo manj avtomobilov zato do zdaj to ni bil problem. Trenutno je pa več avtomobilov in manj parkirišč ki si jih je občina prilastila, oziroma si je prilastila celotna parkirišča. Nekaj je treba narediti sicer bodo parkomati spet 'leteli v zrak'.
Odgovori
0 0
Smuuki
08. 02. 2026 09.22
Zdaj ko je planiranje prostoro kot amater zavozil je našel boljševiško rešitev. En avto na stanovanje? A to je ta rdeči raj? Bo naslednja poteza zrleni prehod na naselje brez avta? Bo cela ljubljana postala metelkova? Razcapanci brez avtomobilov? Tem boljševikom se je res skisalo
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
08. 02. 2026 09.08
Župan ni nič kriv?
Odgovori
+2
3 1
geemale
08. 02. 2026 09.04
a dejte no, glihkar pršov z gorenske u LJ, a zdej se bom pa z biciklam vozu.... k'en berač?
Odgovori
+0
2 2
the kop
08. 02. 2026 09.39
Če ne sedaj pa čez nekaj let, kar navadi se!!
Odgovori
+1
1 0
proofreader
08. 02. 2026 09.03
LIDL lahko prične oddajati parkirišča za parkiranje izven delovnega časa trgovine na Litijski.
Odgovori
+3
4 1
proofreader
08. 02. 2026 09.02
Podreti stavbo ki jo je kupila Dominika in tam zgraditi večnadstropno garažno hišo.
Odgovori
+4
5 1
totnhem
08. 02. 2026 09.01
Kaj bo Jankovič naredil,še stžic ni končal ,kaj šele garažno hišo.
Odgovori
+4
5 1
Smuuki
08. 02. 2026 08.58
Brez dvoma je ta kaos nastal zaradi neodgovornega ravnanja mol. Prostora je bilo dovolj pa so ga zaradi požrešnosti prodali, pozidali. Zdaj ko se je zlomilo trpijo pa ljudje ki tsm stanujejo. Godljo je skuhal neodgovoren župan in nsj zdaj pomaga poiskati učinkovito rešitev. V en liter gre en liter on je hotel več. Ne gre
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
