Premalo? Sodnikom rednih sodišč 12,35 odstotka višje plače

Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da so sodniške plače prenizke, s čimer prihaja do neustavnosti. Za njeno odpravo je zakonodajalcu določilo rok 3. januar letos, ki pa ga vlada kot pripravljavka zakona in DZ nista spoštovala. Zato je junija letos izdalo dopolnilno odločbo, s katero je določilo način izvršitve odločbe.

Določilo je, da se na novo določene plače sodnikom prvič izplačajo pri izplačilu za avgust v septembru letos, pri čemer pa bodo dobili tudi razliko za nazaj od 3. januarja letos. Višje plače bodo tako sodnikom izplačane danes.

Pri izračunu plač sodnikov za plačilo sodniške službe se upoštevajo plačni razredi sodniških funkcij, kot so bili v veljavi na dan 1. junija 2012, usklajeni s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. junija 2012 do 31. decembra 2023, je določilo ustavno sodišče. To po podatkih državnega statističnega urada znaša 26,2 odstotka.

Ker pa so se po navedbah vlade od 1. junija 2012 osnovne plače sodnikom, tako kot javnim uslužbencem in drugim funkcionarjem, že večkrat popravile – oktobra 2022 so se uskladile z inflacijo v višini 4,5 odstotka, 1. aprila 2023 povišale za en plačni razred ter nato junija 2024 uskladile še za 3,36 odstotka – se bodo osnovne plače sodnikov v primerjavi z osnovnimi plačami za julij, izplačanimi v avgustu, povišale za 12,35 odstotka.

S takšno interpretacijo odločbe ustavnega sodišča se v sodstvu ne strinjajo. Vodstvo Vrhovnega sodišča tako zagovarja stališče, da bi se morala vrednost plačnih razredov za sodnike dodatno povečati še za 3,36 odstotka in za en plačni razred, so zapisali na spletni strani. Temu stališču je na seji 5. septembra pritrdil tudi Sodni svet, ki je poudaril, da z izvršitvijo, kot jo zagovarja vlada, dopolnilna odločba ne bo v celoti uresničena.

Poleg sodnikov se bodo plače za avgust po novi plačni lestvici izračunale tudi državnim tožilcem in državnim odvetnikom funkcionarjem.

Finančni učinki dopolnilne odločbe so za proračunsko leto 2024 ocenjeni na 6,71 milijona evrov za sodnike in 1,99 milijona evrov za državne tožilce in državne odvetnike funkcionarje, skupaj torej 8,7 milijona evrov.