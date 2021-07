Premeščanja in degradacije na slovenski Policiji

Spomnimo: kmalu po nastopu Janševe vlade so Lindava razrešili z mesta šefa slovenskih kriminalistov in ga degradirali na manj pomembno delovno mesto. Takšna usoda je doletela tudi številne druge uslužbence Policije in Nacionalnega preiskovalnega urada. Tam so dva pomembna uslužbenca premestili celo v skupino za reševanje zaostankov na policijski upravi Ljubljana in se na ta način znebili pomočnika direktorja in vodje preiskav, ki je med drugim bdel tudi nad preiskavo zoper gospodarskega ministra Zdravka Počivalška . Njegova pooblastila je po naših informacijah pred kratkim dobil kriminalist, ki je prejšnji mesec prišel na NPU.

Ne na Finančni upravi ne na Policiji ne želijo razkriti, kaj je bila vsebina sestanka med odstavljenim direktorjem uprave kriminalistične policije Boštjanom Lindavom in začasnim direktorjem Fursa Ivanom Simičem, potem ko so na portalu Necenzurirano razkrili, kdo vse je obiskoval šefa finančne uprave – na spisku se je znašel tako državni sekretar notranjega ministrstva Franc Kangler kot tudi Boštjan Lindav . Na policijskem sindikatu se z domnevno premestitvijo že ukvarjajo.

Uslužbenci Policije se v strahu obračajo tudi na sindikat

Cvetko dodaja: "Vse premestitve, ki so po našem mnenju z vidika delovnopravne zakonodaje sporne, so predmet sodnih postopkov. Zato lahko v tem trenutku rečem le, da gre v teh primerih za neko novo prakso, ki ji do sedaj nismo bili priča."

Vsi, ki jih je doletela degradacija znotraj Policije, so pristali v pisarnah policijske akademije v Tacnu. Najprej odstavljeni direktor NPU Darko Muzenič, pa zaposleni na NPU, ki so pristali v skupini za reševanje zaostankov na PU Ljubljana, tudi Boštjan Lindav, pa nekdanjega direktorja Policije, Janko Goršek in lansko leto razrešena Tatjana Bobnar. V Tacnu sta končala tudi Uroš Lepoša, ki je kratek čas vodil NPU, in Tomaž Pečjak, do nedavnega Olajev namestnik.