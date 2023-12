Premier Golob in ministri bodo odgovarjali na poslanska vprašanja

Predsednik vlade bi lahko sicer na zastavljena vprašanja odgovoril tudi pisno, a so vsi štirje poslanci, ki so mu vprašanje zastavili na novembrski seji, takrat želeli njegov ustni odgovor na prihodnji seji DZ. Tako bo Golob danes odgovoril na vprašanje v zvezi z ukrepi zaradi povečanega števila nezakonitih migracij, ki ga je zastavil Branko Grims (SDS). Ob tem je navedel, da je Slovenija izgubila varnost, in predsednika vlade vprašal, kaj bo vlada storila, da zaščiti Slovenijo in povrne varnost.

Vprašanje o nezakonitih migracijah je novembra zastavila tudi Iva Dimic (NSi), ki je med drugim opozorila, da se s povečevanjem tujih državljanov povečuje tudi pritisk na izobraževalni sistem. Zato jo zanima, kaj bo vlada storila za boljšo integracijo otrok brez znanja slovenščine v izobraževalnem sistemu.

Suzana Lep Šimenko (SDS) danes pričakuje odgovor v zvezi z izvajanjem zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga v SDS, kot je izpostavila na novembrski seji, vidijo kot le še enega v vrsti birokratskih nesmislov.

Terezi Novak (Svoboda) pa bo premier odgovoril glede aktualnega dogajanja na območju Palestine in Izraela, zanimalo jo je predvsem, kako lahko Slovenija pomaga ljudem v Gazi.

Na tokratni seji bo Vida Čadonič Špelič (NSi) predsedniku vlade zastavila vprašanje v zvezi z nevzdržnim stanjem v zdravstvu, predvsem o tem, kdaj se bo vlada lotila celovite reforme, ki bo izboljšala dostopnost do zdravstvenih storitev. Zvonko Černač (SDS) bo predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi z različnim pristopom pri usklajevanju posameznih prejemkov, Janez Cigler Kralj (NSi) pa v zvezi s produktivnostjo in nepotrebnim "štempljanjem". Jani Prednik (SD) je najavil vprašanje v zvezi s stabilizacijo osnovnih življenjskih stroškov državljank, pri čemer je opozoril na visoko inflacijo in pričakovanja državljanov o dolgoročnih rešitvah.