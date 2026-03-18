Premier Golob leti v Bruselj, odpovedal volilne obveznosti

V Bruslju bo jutri potekalo zasedanje voditeljev držav članic EU, na katerem bodo razpravljali o odzivu na posledice vojne na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo.
Iz Slovenije se bo dopoldanskega dela zasedanja udeležil tudi premier Robert Golob, ki pa se je tja odpravil že dan prej. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, je predsednik vlade v Bruslej odpotoval že danes popoldne – "zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji". Kot so dodali v premierjevem kabinetu, bo tam o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji opravil pogovore s ključnimi evropskimi političnimi partnerji.
Danes bi se morala prvaka Gibanja Svoboda in SDS sicer udeležiti predvolilnega soočenja na eni od televizij.
"Golob se je skril pred sočenjem 1 na 1 nekaj dni pred volitvami in namesto da bi na tem sočenju odkrito razložil svoje laži, ki jih je veliko izrekel v zadnjih dneh, pobegne jokat v tujino svojim političnim prijateljem," pa je na družbenem omrežju X premierjevo odsotnost komentiral Janez Janša.
Golob v Bruselj potuje predčasno potem, ko je v zadnjih dneh v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.
Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janšo. V SDS so napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami vložili več tožb.
Sova je medtem danes sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.
