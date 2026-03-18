Premier Golob leti v Bruselj, odpovedal volilne obveznosti

V Bruslju bo jutri potekalo zasedanje voditeljev držav članic EU, na katerem bodo razpravljali o odzivu na posledice vojne na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo.

Zaščita demokratičnih procesov in suverenosti države je ena temeljnih odgovornosti vlade, so še poudarili v kabinetu in zagotovili, da premier temu namenja najvišjo prioriteto in skrb. "Zaradi dogovorjenih mednarodnih obveznosti je predsednik vlade odpovedal vse popoldanske volilne aktivnosti," so še dodali.

Iz Slovenije se bo dopoldanskega dela zasedanja udeležil tudi premier Robert Golob, ki pa se je tja odpravil že dan prej. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, je predsednik vlade v Bruslej odpotoval že danes popoldne – "zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji". Kot so dodali v premierjevem kabinetu, bo tam o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji opravil pogovore s ključnimi evropskimi političnimi partnerji.

Danes bi se morala prvaka Gibanja Svoboda in SDS sicer udeležiti predvolilnega soočenja na eni od televizij.

"Golob se je skril pred sočenjem 1 na 1 nekaj dni pred volitvami in namesto da bi na tem sočenju odkrito razložil svoje laži, ki jih je veliko izrekel v zadnjih dneh, pobegne jokat v tujino svojim političnim prijateljem," pa je na družbenem omrežju X premierjevo odsotnost komentiral Janez Janša.