Slovenija

Premier Golob leti v Bruselj, odpovedal volilne obveznosti

Ljubljana, 18. 03. 2026 18.01 pred 45 minutami 2 min branja 19

Avtor:
Ti.Š.
Robert Golob in Janez Janša

V luči nedavnih razkritij o neposrednem vmešavanju v volitve iz tujine, za katerim naj bi stala zasebna obveščevalna agencija Black Cube, je predsednik vlade predčasno odpotoval v Bruselj. Tam bo, kot so sporočili iz njegovega kabineta, s ključnimi evropskimi političnimi partnerji opravil pogovore o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji. Posledično ga ne bo na predvolilnem soočenju na eni od televizij. Udeležil pa se ga bo Janez Janša, ki je ob tem zapisal: "Namesto da bi na tem sočenju odkrito razložil svoje laži, ki jih je veliko izrekel v zadnjih dneh, pobegne jokat v tujino svojim političnim prijateljem."

V Bruslju bo jutri potekalo zasedanje voditeljev držav članic EU, na katerem bodo razpravljali o odzivu na posledice vojne na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo.

Zaščita demokratičnih procesov in suverenosti države je ena temeljnih odgovornosti vlade, so še poudarili v kabinetu in zagotovili, da premier temu namenja najvišjo prioriteto in skrb. "Zaradi dogovorjenih mednarodnih obveznosti je predsednik vlade odpovedal vse popoldanske volilne aktivnosti," so še dodali.

Iz Slovenije se bo dopoldanskega dela zasedanja udeležil tudi premier Robert Golob, ki pa se je tja odpravil že dan prej. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, je predsednik vlade v Bruslej odpotoval že danes popoldne – "zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji". Kot so dodali v premierjevem kabinetu, bo tam o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji opravil pogovore s ključnimi evropskimi političnimi partnerji.

Danes bi se morala prvaka Gibanja Svoboda in SDS sicer udeležiti predvolilnega soočenja na eni od televizij. 

"Golob se je skril pred sočenjem 1 na 1 nekaj dni pred volitvami in namesto da bi na tem sočenju odkrito razložil svoje laži, ki jih je veliko izrekel v zadnjih dneh, pobegne jokat v tujino svojim političnim prijateljem," pa je na družbenem omrežju X premierjevo odsotnost komentiral Janez Janša.

Preberi še Volk: Agenti Black Cube štirikrat v Sloveniji, 11. decembra na Trstenjakovi

Golob v Bruselj potuje predčasno potem, ko je v zadnjih dneh v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janšo. V SDS so napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami vložili več tožb.

Sova je medtem danes sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

Robert Golob Bruselj Janez Janša Black Cube

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

patogen
18. 03. 2026 18.46
Več je klevet, več je laži, bolj nam Zoki s procenti pri srcu leži. Predvolilno geslo levičarjev.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
18. 03. 2026 18.44
Janša si je s temi prisluhi, zabil še zadnji žebelj v svojo politično krsto! 2027 se vidimo v domu upokojencev Mati Terezije v Videm-Dobrepolju!
Odgovori
+1
1 0
patogen
18. 03. 2026 18.46
To ti vabiš tja na soočenje s teboj, Sextić?
Odgovori
0 0
patogen
18. 03. 2026 18.44
Posnetek; Očistili bomo Poćišćeno Janšistov. Pernati; Laž, tega nisem rekel. Posnetek: Oćistili bomo Policijo Janšistov. Pernati: Laž. Človgek laže tudi, da se je zlagal da laže.
Odgovori
0 0
Sirhakel7
18. 03. 2026 18.42
To je isto kot, če bi šel vaški malopridnež jokat županu, kdo ga je posnel kako krade sosedove kure... Robi pač ne razume da Bruselj niso Murgle kjer je vse oproščeno in celo zaželjeno...
Odgovori
+1
1 0
gogi_
18. 03. 2026 18.35
Mojster zapuscanja,druzine in drzave
Odgovori
+2
3 1
Endless
18. 03. 2026 18.34
V Bruselj bo priletel še sveže namazan z marmelado
Odgovori
+1
2 1
flojdi
18. 03. 2026 18.32
???kere so pa volilne Obveznosti
Odgovori
+0
1 1
Veščec
18. 03. 2026 18.20
a gre sigurno u Bruselj,al gre u židostan,pa to
Odgovori
+1
2 1
13klu?
18. 03. 2026 18.19
Janša bi sedaj prodal tudi svojo mamo da se dokoplje do oblasti. Tako je pokvarjen
Odgovori
-6
2 8
misterbin
18. 03. 2026 18.34
13klu? Tvoj Golob pa še otroke samo ,da bi se obdržal .Ampak nedelja se ne usmiljeno bliža .Ovi je popihal v Dubaj ne Bruselj
Odgovori
+0
1 1
13klu?
18. 03. 2026 18.18
Janša kot nekdanjem Titovem komunistu so v Kumrovcu sigurno razložili da je sodelovanje z tujimi obvesčevalnimi službami največja izdaja države
Odgovori
-4
2 6
misterbin
18. 03. 2026 18.35
13klu? Ti še nisi ,živel ,ko je bil Tito predsednik
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
18. 03. 2026 18.17
Tako. Povprasati tujce kaj narediti, v primeru, kadar tujci delajo red v drzavi
Odgovori
+1
2 1
AleksanderS
18. 03. 2026 18.16
🥹Robi hodi točit solze v tujino...ker tujina vpliva na volitve v Sloveniji, preko naročnikov iz Slovenije 🤯🤪🤭 KRIMINAL, ki je bil razkrit pa Slovenskih medijev kaj šele Goloba sploh ne zanima. Ker so vsi zraven. Noro. 🇸🇮 Vsi volit 22. marca! Dol z mafijo!
Odgovori
+8
8 0
machine
18. 03. 2026 18.14
Golob danes v Bruslju diskretno preverja možnost, kako bi reagirala EU, če bi levica v primeru zmage desnice šla na razveljavitev nedeljskih volitev, po tki. romunskem scenariju.
Odgovori
+8
8 0
Vesela Jasna
18. 03. 2026 18.13
Za premierja je državna varnost na prvem mestu. Ne pa poslušanje cmokanja.
Odgovori
-2
2 4
AleksanderS
18. 03. 2026 18.13
Jaoooo - zadnji let premijeja ….
Odgovori
+5
6 1
Buci in Bobo
18. 03. 2026 18.12
Kakšno vmešavanje v volitve? Tale g.Volk, njegova naloga je opredeljena z zakonom. Uslužbenci takšnega ranga ne smejo dajati političnih izjav. Popoln razpad integritete, da si upa nekaj takega.
Odgovori
+6
7 1
Znana pevka je prvič postala mamica
