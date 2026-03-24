Slovenija

Premier Golob za četrtek sklical Svet za nacionalno varnost

Ljubljana, 24. 03. 2026 15.10 pred 43 minutami 2 min branja 20

Avtor:
K.H.
Robert Golob

Kot je napovedal že v soočenjih pred volitvami, je premier Golob sklical Svet za nacionalno varnost. Seja bo potekala v četrtek, nanjo pa so poleg predsednice republike vabljeni tudi vsi predsedniki strank, ki so bile izvoljene v Državni zbor. Na seji bodo razpravljali o kriznih razmerah v svetu, energetski varnosti in tujih vplivih na volitve.

Predsednik vlade Robert Golob je danes sklical sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki bo potekala v četrtek, 26. marca, ob 9. uri na Vladi RS. Vabilo so prejeli predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsedniki političnih strank, ki so bili na nedeljskih volitvah izvoljeni v Državni zbor: predsednik SDS Janez Janša, predsednik liste NSi – SLS – Fokus Jernej Vrtovec, predsednik SD Matjaž Han, predsednik stranke Demokrati Anže Logar, koordinator Levice Luka Mesec in predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović.

Na dnevnem redu bodo aktualne teme, kot so krizne razmere v svetu in energetska varnost ter tuji vplivi na volitve v Republiki Sloveniji.

Preberi še Golob začel pogovore, sklical bo tudi Svet za nacionalno varnost

Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo. Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so prejšnji teden razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Ti naj bi se v Sloveniji sestali tudi z Janezom Janšo, zato so se pojavili sumi o možnem poskusu tujega vplivanja na volitve v Sloveniji. 

Premier Golob je s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve seznanil tudi kolege v Evropskem svetu. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

Beseda bo tekla tudi o razmerah v svetu, ki so se dodatno zaostrile konec februarja, ko sta Izrael in ZDA napadli Iran. Vojna se je zaostrila po tem, ko je Iran zaprl Hormuško ožino, preko katere prihaja petina svetovne nafte, ki se prevaža po morju. Ekonomisti svarijo, da bi blokada ožine lahko dodatno zvišala stroške blaga in storitev po vsem svetu ter prizadela nekatera največja svetovna gospodarstva, vključno s Kitajsko, Indijo in Japonsko, ki so med največjimi uvoznicami surove nafte, ki prečka to vodno pot. Zaradi negotovosti in rasta surove nafte na svetovnem trgu so se cene energentov pri nas že povišale. Ker so si ljudje v paniki hiteli ustvarjati zaloge goriv pa so se v zadnjih dneh na naših bencinskih črpalkah soočali s pomanjkanjem goriva, ponekod pa so uvedli omejitve. 

svet za nacionalno varnost robert golob krizne razmere energetska varnost tuji vplivi na volitve

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marker1
24. 03. 2026 16.21
Ti prisluhi niso lažni. Po pregledih več strokovnjakov so pristni. Zakaj potem ne obtožite JJ za sodelovanje s tujimi organizacijami in ga obsodite? Zakaj samo širite te novice po medijih, ukrepate pa ne? Zato ker nimate dokazov!
Odgovori
0 0
brezveze13
24. 03. 2026 16.21
če že govori o nacionalni varnosti, naj dobro premisli s kakšno temo je šel v brusel, namreč šel jokat o prisluhih, kar se dogaja v državi bi morala biti tajna ne pa razglašati na veliki zvon in tako kazati državno šibkost,v kolikor so bili pa prisluhi in vse ostalo okoli tega pompa pa obstajajo pravna sredstva in se akterje ovadi ali toži, seveda če ni bila vse skupaj njegova laž tudi nika ima podobna nagnjenja in je za čudo tiho, ne vem kakšne prisluhe in napade bi vse imela v kolikor bi jj zmagal, saj mogoče pa je glede na ugrabljeno državo od levakov. Je pa sicer prav da obstaja leva struja , ta vedno prinese kaj novega ki je celo uporabno ampak to bi morali doseči s sodelovanjem z vlado ne pa uničevanjem nekih prejšnih idej in postavljati vse na glavo ampak z nadgrajevanjem starega obstoječega sistema
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
24. 03. 2026 16.16
zanimivo...in bo bivši komunist lažnivi janša spet krulil, da black cube ne pozna...da prvič sliši za njih...potem da jih pozna že 25 let...in na koncu so slučajno bili na trstenjakovi ..tako kot sam na jahti marčiča na dopustu...ki je prav tako slučajno največji dobavitelj v zdravstvu ...in dimnik je - seveda slučajno hodil na dom k janši in bil v njegovi dnevni sobi ..in tako naprej čez naslednjih 370 strani slučajnosti bivšega komunista lažnivega janše...Star slovenski pregovor pravi : " kdor laže, ta krade ..." ...Takoj mi pade na misel ...da janša na sodišču dokazano laže...za kar je sicer bil tudi kaznovan...
Odgovori
+0
1 1
Minifa
24. 03. 2026 16.13
Prva točka dnevnega reda, denarja ni, PRORAČUN prazen v kasi miši in prah, kar smo mislili obdavčit ne moremo, kar smo mislili obremenit gospodarstvo ne bo šlo, ko smo kradli so nas posneli..zdej bo pa KRIZA..(Kuntastrofa )
Odgovori
+0
1 1
Kstane
24. 03. 2026 16.05
Bo mogoče povedal,kdo ga je izsiljeval ,da ni sodeloval pri tožbi proti Izraelu?
Odgovori
+3
4 1
Pamir
24. 03. 2026 16.05
Jufka spet vrgel puško v koruzo in strahopetno zbežal kot na prejšnjih volitvah.
Odgovori
-1
1 2
Mihael12
24. 03. 2026 16.01
Ali bo tudi razložil kako je med volitvami sistem mrknil in v parih minutah se je rezultat spremenil, kam je izginilo kar naenkrat 50.000 glasov in kako je bilo z odnašanjem skrinjic z volišč?
Odgovori
+5
8 3
SDS_je_poden
24. 03. 2026 16.13
Bravo, vse si se na pamet naučil, kar vam je Jufka dal na listkih. Priden.
Odgovori
-1
1 2
Lenart Čaubi
24. 03. 2026 15.59
Robert ima čisto vest za druge se pa ne ve.
Odgovori
-6
3 9
Mihael12
24. 03. 2026 16.02
Glede na to da je patološki lažnjivec verjamem, da zase misli da ima čisto vest
Odgovori
+3
6 3
borkov64
24. 03. 2026 15.59
Janša nima tam kaj iskat. Raziščite to z Izraelci in ga pošljite na Dob kamor spada.
Odgovori
-6
3 9
mazo111
24. 03. 2026 15.57
še prijatelja Zokija povabi
Odgovori
+7
9 2
Mihael12
24. 03. 2026 15.53
Obrača pozornost od svojih umazanih rabot in rabot njegovih pajdašev,
Odgovori
+8
10 2
Sirhakel7
24. 03. 2026 15.48
Mene pa zanima, kje so hišne preiskave in kdo se ukvarja z problemom korupcije v državi ?? Na zadnjem soočenju je rekel, da policija že intenzivno dela ??
Odgovori
+11
12 1
mazo111
24. 03. 2026 15.59
tudi mene zelo zanima vsebina prisluhov, izgleda, da je ta korupcija in kraja denarja v Sloveniji za večino nekaj normalnega
Odgovori
+7
8 1
robica03
24. 03. 2026 15.43
Kaj tak šunder okoli posnetkov, če piše da so posnetki lažni.
Odgovori
+1
5 4
Mihael12
24. 03. 2026 15.56
Če so lažni poiskat tistega ki jih je dal ven, ker pa očitno niso (spet zavajanje v tem članku), pa naj pove kaj bo naredil z lumpi ki so jih posnetki razkrili.
Odgovori
+2
5 3
Jon Bacek
24. 03. 2026 15.33
Golobu se utegne zgoditi scenarij zakoncev Chauchesku.
Odgovori
+6
10 4
Mihael12
24. 03. 2026 15.25
Tudi ta bo šel po stopinjah slavnega metalca puške v koruzo.
Odgovori
+9
11 2
zibertmi
24. 03. 2026 15.36
bo zato poskrbel veleizdajalec te države.tudi takrat je bilo tako,pod mizo za božične praznike so se sestali,se je zagovoril takrat horvat,da so mu prisluškovali.šarec je do marca imel v koaliciji samo 30 poslancev.smc in desus sta podpisala pakt z janšo.šabeder ,ki je bil minister jim je pa sledil.v kovit vladi so počivalšek in ostali služili turbo in se okoriščali,šabder je pa postal direktor telekoma,po tej vladi pa direktor ZD zagorje,zdravstvo tudi obvladuje sds,preko fidesa in zdravniške zbornice,šef te zbornice je bojevičeva,ki je bila glavni govorec v kovit časih
Odgovori
-6
2 8
