Premier Golob za četrtek sklical Svet za nacionalno varnost

Predsednik vlade Robert Golob je danes sklical sejo Sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki bo potekala v četrtek, 26. marca, ob 9. uri na Vladi RS. Vabilo so prejeli predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsedniki političnih strank, ki so bili na nedeljskih volitvah izvoljeni v Državni zbor: predsednik SDS Janez Janša , predsednik liste NSi – SLS – Fokus Jernej Vrtovec , predsednik SD Matjaž Han , predsednik stranke Demokrati Anže Logar , koordinator Levice Luka Mesec in predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović .

Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo. Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so prejšnji teden razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Ti naj bi se v Sloveniji sestali tudi z Janezom Janšo, zato so se pojavili sumi o možnem poskusu tujega vplivanja na volitve v Sloveniji.

Premier Golob je s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve seznanil tudi kolege v Evropskem svetu. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

Beseda bo tekla tudi o razmerah v svetu, ki so se dodatno zaostrile konec februarja, ko sta Izrael in ZDA napadli Iran. Vojna se je zaostrila po tem, ko je Iran zaprl Hormuško ožino, preko katere prihaja petina svetovne nafte, ki se prevaža po morju. Ekonomisti svarijo, da bi blokada ožine lahko dodatno zvišala stroške blaga in storitev po vsem svetu ter prizadela nekatera največja svetovna gospodarstva, vključno s Kitajsko, Indijo in Japonsko, ki so med največjimi uvoznicami surove nafte, ki prečka to vodno pot. Zaradi negotovosti in rasta surove nafte na svetovnem trgu so se cene energentov pri nas že povišale. Ker so si ljudje v paniki hiteli ustvarjati zaloge goriv pa so se v zadnjih dneh na naših bencinskih črpalkah soočali s pomanjkanjem goriva, ponekod pa so uvedli omejitve.