Premier Janša bo odgovarjal na poslanska vprašanja

Alenka Bratušek (SAB) bo predsednika vlade vprašala, ali lahko pričakujejo podporo vlade in koalicije zakonu o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, ki so ga vložili v SAB.

Poslansko vprašanje bo zastavila tudi poslanka SMC Monika Gregorčič, ki jo zanima Janševa ocena prve polovice predsedovanja Slovenije Svetu EU ter kakšen je načrt dela za drugo polovico.

Na tokratni seji, ki bo trajala do torka, 26. oktobra, bo sicer DZ med drugim opravil prvo branje predlogov zakonov o debirokratizaciji in o dolgotrajni oskrbi. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, prav tako jih čaka predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji.