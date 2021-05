Na petkovem protestu več tisoč ljudi: Policija zoper tri organizatorje uvedla postopek

Petkov množični protest v Ljubljani, na katerem so zahtevali predčasne volitve, je po podatkih Policije minil mirno. Po ocenah protestnikov se je na protivladnem shodu zbralo več kot 30 tisoč ljudi, po oceni Policije pa več tisoč. Policija je zoper tri organizatorje uvedla postopek po Zakonu o javnih zbiranjih. Program se je sicer odvil na drugem prizorišču, kot je bilo sprva predvideno, saj so policisti ogradili Gregorčičevo ulico, kjer je kabinet predsednika vlade in deloma tudi Trg republike pred parlamentom.

icon-expand