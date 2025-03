Golob potrdil zimski dodatek za upokojence, ta bo sprva 150 evrov

Višina dodatka bo sprva 150 evrov, nato bo ta do leta 2030 naraščal do 250 evrov. " Prvo izplačilo že letos, skupaj s pokojnino ," je še dodal.

"To ni enkratna pomoč. To je dolgoročna zaveza. Pokojninski sistem prenavljamo zato, da bo vaša jesen življenja dostojna," je premier Robert Golob povedal v posnetku, ki ga je objavil na svojem Facebookovem profilu.

Starostna meja bi se lahko znižala zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 20. letom starosti.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, naj bi se v skladu s spremembami upokojitvena starost postopno od leta 2028 podaljševala s 60 na 62 let za tiste s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa oziroma s 65 na 67 let za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe. Zadnje leto prehodnega obdobja bi bilo leto 2034.

Za izračun pokojninske osnove bi po prehodnem obdobju, ki bi se začelo leta 2028, od leta 2035 naprej upoštevali 40 let zavarovanja. Pet najmanj ugodnih let za zavarovanca pa bi izločili. Po veljavni zakonodaji upoštevajo 24 katerih koli zaporednih let, ki so za zavarovanca najbolj ugodna.

Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe pa naj bi se z zdajšnjih 63,5 odstotka po prehodnem obdobju zvišal na 70 odstotkov.

Glede prispevnih stopenj naj ne bi bilo nobenih sprememb. Sindikalna stran je sicer že dolgo izražala nezadovoljstvo, ker je prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delodajalce precej nižja kot za delavce. Za delodajalce namreč znaša 8,85 odstotka, za delavce pa 15,50 odstotka. Vendar pa je tudi delodajalska stran vseskozi poudarjala, da ne bo pristala na nobene dodatne obremenitve. Namesto tega naj bi se dogovorili, da bo uvedena božičnica.