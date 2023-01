Premier odgovarja na poslanska vprašanja: Kdaj boste preboleli 24. april?

Potem ko so v ponedeljek na poslanska vprašanja odgovarjali ministri, je danes na vrsti še predsednik vlade Robert Golob. Zvonko Černač (SDS) je premierja povprašal glede aktivnosti na področju sistema plač v javnem sektorju. S plačami v javnem sektorju pa je bilo povezano tudi vprašanje Janeza Žaklja (NSi), ki je od premierja pričakoval pojasnila glede dosedanjih dvigov plač posameznim skupinam v javnem sektorju ter nadaljnjih korakih in reševanju zahtev ostalih skupin zaposlenih v javnem sektorju.

"Plačni sistem danes ne deluje zaradi vseh različnih parcialnih dogovorov, ki so jih sprejemale različne vlade," je na očitke odvrnil Golob. Za to, da enotni plačni sistem ne deluje, je po njegovih besedah veliko razlogov, med njimi tudi ta, da je bil "že v startu sprejet tak, da ni mogel delovati". Danes pa smo v situaciji, ko je vsaka od poklicnih skupina z njim bolj ali manj nezadovoljna.

Opozoril je, da so v preteklosti različne vlade pri dogovorih s posameznimi poklicnimi skupinami uporabljale različne vatle. Po njegovih besedah obstajajo poklicne skupine, na vrhu so policisti in vojaki, pri katerih je bil indeks rasti med letoma 2015 in 2022 150-odstoten, čisto na dnu pa so funkcionarji, med njimi sodniki. Ti so bili namreč od leta 2012 ena redkih poklicnih skupin, ki so bili v celoti izpuščeni iz vseh plačnih usklajevanj. Golob je spomnil, da so se od leta 2015 plače javnim uslužbencem realno dvignile za 15 odstotkov, pravosodnim funkcionarjev pa padle za pet odstotkov.

To je bil po njegovih besedah razlog za odločitev o dodatku k sodniškim plačam v višini 600 evrov bruto, torej višini zaostanka za uskladitvijo plač drugih poklicnih skupin. Ob tem je opozoril, da je materialna neodvisnost sodnikov "ključ do tega, da bo sodna veja oblasti dejansko izvajala tisto, kar ji po ustavi gre".

Poleg tega gre le za začasni dodatek do uveljavitve plačne reforme, v katero bodo zajeti tudi sodni funkcionarji, je poudaril Golob in napovedal, da bo vlada predlog zakona o izplačilu začasnega dodatka obravnavala na četrtkovi seji, potrditi pa ga moral DZ.