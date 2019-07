Premier Šarec se bo seznanil z razmerami na južni meji

Predsednik vlade Marjan Šarec se bo v Občini Ilirska Bistrica najprej srečal s tamkajšnjim županom Emilom Rojcem , potem pa si bo v Občini Kostel ogledal viseči most Slavski Laz, kjer delujejo mešane patrulje policije in vojske. Na mejnem prehodu Žuniči v občini Črnomelj se bo z mešano patruljo policije in vojske tudi srečal, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V teku sta dva razpisa, povezana z ograjo za varovanje državne meje. Prvi zajema nakup dodatnih sidrnih vijakov in stebrov za postavitev ter montažo za že dobavljeno panelno ograjo v predvideni dolžini približno 3,7 kilometra. Postavitev je predvidena še letos, so navedli na ministrstvu za javno upravo.

Drugi razpis predvideva nakup 40 kilometrov ograje, skupaj z vijaki in stebri, montažnim materialom in montažo. Predvidena izvedba je v letošnjem in prihodnjem letu. Pri obeh razpisih zdaj preverjajo izpolnjevanje pogojev in ocenjujejo ponudbe.

Policija, ki pri številu nezakonitih prehodov meje še naprej zaznava trend strmega naraščanja, je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 5345 nezakonitih prehodov meje, kar je za 47,1 odstotka ali 1712 več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana, Alžirije in Maroka.

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji v prvem polletju letos ugotovili 355 kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. To je 13,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.