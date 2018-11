Premier Šarec z ministrom Cerarjem na obisku v Španiji

Glavni namen obiska je utrditi obstoječe odlične in prijateljske odnose med Slovenijo in Španijo ter njuno evroatlantsko zavezništvo. Ostaja pa prostor za njihovo nadgradnjo, predvsem na področju gospodarskega, promocijskega ter investicijskega sodelovanja, so sporočili. Blagovna menjava med državama je sicer lani po podatkih portala Izvozno okno znašala nekaj več kot milijardo evrov.

To bo prvi obisk slovenskega premierja in zunanjega ministra v Španiji po prevzemu položaja septembra. Novo vlado pod vodstvom socialista Pedra Sancheza ima od junija tudi Španija, ki jo je v zadnjem letu zaznamovalo pestro dogajanje v Kataloniji. Tam so namreč oktobra lani izvedli nezakonit referendum o neodvisnosti in jo tudi enostransko razglasili.

V Španiji se je sicer nazadnje na uradnem obisku julija lani mudil predsednik republike Borut Pahor.

V Madridu se bo danes začel tudi tridnevni kongres evropskih liberalcev Alde, ki se ga bosta Šarec in Cerar udeležila kot predsednika svojih strank LMŠ in SMC. Šarec, čigar stranko bodo v okviru kongresa sprejeli v Alde, bo v petek nagovoril zbrane.