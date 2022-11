Premier sprejel prvo predsednico države

Po izvolitvi nove predsednice države Nataše Pirc Musar jo je premier Robert Golob danes sprejel v svojem kabinetu na Gregorčičevi ulici 25. Po srečanju pa je sledila skupna izjava za javnost.

Golob je prvotno dejal, da je dosedanji predsednik uspešno promoviral interese Slovenije v tujini ter da verjame, da bodo to lahko v prihodnjem nadaljevali tudi v prihodnje. Dodal je, da sta s Pirc Musarjevo govorila prav o tem ter tudi o delu na drugih pomembnih področjih, kot so podnebne spremembe in o naslavljanju sovražnega govora. Prepričan je, da bo sodelovanje dobro in plodno.

"Na marsikaterem področju deliva iste vrednote. Veliko sva govorila o zunanji politiki in strinjava se, da morava biti pri tem usklajena. Ne bi bilo namreč dobro, da bi v tujini nastopali z neusklajenimi stališči," je dejala nova predsednica.