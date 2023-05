Premier z manjšinskima poslancema podpisal dogovor o sodelovanju

"Usklajevanje je bilo relativno dolgo, ker so tudi točke in programske točke programa za italijansko in za madžarsko narodno skupnost zelo pomembne," je dejal Žiža, ob tem pa se je predsedniku vlade zahvalil za razumevanje.

"Zavedamo se, da nas narodne skupnosti v resnici bogatijo in da so kot take nekaj, kar moramo dejansko krepiti in skrbeti zanje," je dejal predsednik vlade Robert Golob .

Sporazum je po besedah Žiže pomemben za varstvo pravic manjšin, za nadaljnje sodelovanje je pomembno, da so zapisane v dogovoru. "Samo tako lahko res razumemo, kaj je treba napraviti in kaj je tisti razkorak, ki žal še vedno ostaja med ustavnopravnimi normami, ki so v Sloveniji zelo dobre, mogoče še najboljše v celi Evropi, in samim uresničevanjem v praksi," je izpostavil. Verjame, da bodo s sporazumom ta razkorak zmanjšali.

Žiža je med pomembnimi točkami sporazuma izpostavil težave pomanjkanja novinarjev na Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Italijanska narodna skupnost je po njegovi oceni izgubila 25 odstotkov novinarjev na RTVS Koper Copodistria. Želijo si tudi ustanovitve finančnega sklada za financiranje gospodarske osnove s strani države. Žiža pa je izpostavil še pomembne projekte na področju šolstva, izvajanja in uresničevanja uporabe jezika v javnosti na narodno mešanem območju in povečanje financiranja kulturnih dejavnosti narodnih skupnosti.

Horvath je poudaril, da je sodelovanje dejansko potekalo že to leto dni, vse aktivnosti, vezane na madžarsko narodno skupnost so potekale. Veseli ga, da se nadaljuje tradicija, da poslanca obeh avtohtonih narodnih skupnosti podpišeta dogovor o sodelovanju z vlado in da je ta konkreten.

Največji projekt je Pomurje-Porabje, ki naj bi v naslednjih petih letih za obe skupnosti namenil 25 milijonov evrov s slovenske strani in 25 milijonov evrov z madžarske strani, je dejal Horvath. Sredstva predstavljajo pozitiven vpliv razvoja za obe strani. Pomembno je tudi, da dogovor predvideva, da se še naprej izvajajo projekti, ki so jih začeli izvajati že v prejšnjih letih, kot so ustanovitev gospodarskega sklada, podpora ministrstva za kmetijstvo za izvedbo vzorčnih kmetij itn. "Želja skupnosti je, da obstane, želja skupnosti je, da dela," je dodal.

Poslanca manjšin sta se zahvalila tudi državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade Maši Kociper in direktorju vladnega urada za narodne skupnosti Stanetu Baluhu.