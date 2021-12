Premierjev brat državi prodal 78 tisoč kemičnih svinčnikov

Na ministrstvu za zunanje zadeve so časniku Mladina pojasnili, da so od grosupeljskega podjetja Empis kupili 100 kosov torb za dokumente (6,35 evra brez DDV/kos, skupni znesek 635 evrov brez DDV), 2100 dežnikov (12,05 evra za kos, skupaj 25.305 evrov), 260 šalov (15,90 evra za kos, vsi 4.134 evrov), 610 kravat (15,80 evra za eno, skupaj 9.638 evrov) in ter tudi 54.000 kosov kemičnih svinčnikov (za kos 0,72 evra).

Kot je razvidno iz podatkov Erar, je ministrstvo za zunanje zadeve za posebne materiale in storitve konec novembra podjetju Empis plačalo dobrih 21 tisoč evrov, nato pa 15. decembra še 37.039 evrov za protokolarna darila, promocijske oglede, organizacijo proslav in podobne storitve. Kot so pojasnili za časnik, so konec novembra Empisu plačali za 24 kovinskih kemičnih svinčnikov s potiskom celostne grafične podobe predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU 2021, 15. decembra pa je ministrstvo podjetju Rajka Janše plačalo nakup 500 kosov moških kravat s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021, 200 kosov ženskih poslovnih šalov s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021 in 1600 dežnikov s potiskom celostne grafične podobe predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021.