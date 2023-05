Premierjev kabinet izvedel javno naročilo za najem letala za Goloba

Razpis je Golobov kabinet objavil 22. maja, rok za oddajo ponudb pa je bil en teden. Po poročanju Financ so dobili dve ponudbi, ki so jih odprli v ponedeljek. Prijavili sta se podjetji Janez let, storitve v letalstvu in varovanje iz Ljubljane, in Flycom, družba za letalske in komunikacijske storitve iz Žirovnice. Ponudbi sicer še ne vsebujeta cen, ker javno naročilo predvideva sklenitev okvirnega sporazuma z izbranimi ponudniki.

Kabinet bo letalo za Goloba najemal glede na potrebe, vsako posamezno naročilo pa bo izvedeno z vnovičnim odpiranjem konkurence med vsemi podpisniki okvirnega sporazuma. Merilo za izbor bo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene, je razvidno iz dokumentacije razpisa.