Premierjeva čestitka slovenskim vojakom po svetu

Pripadnike Slovenske vojske sta ob premierju nagovorila tudi obrambni minister Borut Sajovic in načelnik generalštaba Robert Glavaš . Tudi onadva sta se jim zahvalila za delo in prispevek k miru. Glavaš je ob tem poudaril pomen doslednega upoštevanja vseh ukrepov, ki zagotavljajo varno opravljanje nalog, so sporočili z ministrstva za obrambo in generalštaba.

Minister Sajovic je poudaril, da je varnost skupna naloga in del širšega mednarodnega sodelovanja. Izpostavil je vlogo enotnosti družbe, ki je po njegovi oceni ob vojaški opremi ključen element obrambe države. Slovenija vlaga v kritično infrastrukturo, kibernetsko varnost in zdravstvo, je dejal in poudaril, da je država varna, če je dobro organizirana, enotna in sistemsko pripravljena.

Premier Golob pa je v nagovoru izpostavil pomen vojske kot stebra varnosti, za katerega želi, da bi bil spoštovan, vključujoč in sodoben del slovenske družbe. Vojska ima pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti, sodelovanju z zavezniki in izpolnjevanju mednarodnih obveznosti, je dejal.

Poudaril je pomen miru in izpostavil, da je krepitev vojske sestavni del zagotavljanja varnosti in miru. Dodal je, da varnosti ne moremo zagotoviti zgolj z orožjem. Poudaril je pomen pridobivanja novih znanj in izkušenj v tujini ter njihovega prenosa v domače okolje.

Ob koncu videokonference je sodelujoče pozval, naj njegove čestitke ob prihajajočem državnem prazniku, dnevu državnosti 25. junija, prenesejo tudi ostalim pripadnikom Slovenske vojske v tujini.

Trenutno v 12 mednarodnih operacijah in misijah v tujini deluje okoli 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.