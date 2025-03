Premierju in ministrici odprto pismo: pričakujejo takojšnjo pomoč ZD Tolmin

Odprto pismo premierju Robertu Golobu in zdravstveni ministrici Valentini Prevolnik Rupel so pisali poslanec SDS Danijel Krivec, poslanec Gibanja Svoboda Uroš Brežan, državni svetnik Oton Bratuž, župan občine Tolmin Alen Červ, župan Občine Kobarid Marko Matajurc in župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

V pismu so izpostavili, da se vodstvo ZD Tolmin "že dlje časa z vsemi svojimi močmi in iz dneva v dan trudi vzdrževati sicer dodobra okrnjen sistem, ki prebivalkam in prebivalcem Posočja ter širše zagotavlja z ustavo zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva".