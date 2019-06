Premierju Šarcu ukradli identiteto

Kraja identitete je na spletu sicer zelo pogosta goljufija. Neznana oseba namreč pridobi naše osebne podatke in se začne predstavljati v našem imenu."Posledično lahko zavede naše sodelavce ali prijatelje, okrni naš ugled ter si pridobi dostop do naših informacij, dokumentov, slik ali v našem imenu opravlja e-bančne storitve," opisujejo na SI-CERT. Kot dodajajo, je kraja identitete na spletu najpogosteje posledica kraje gesla, ko neznanec pridobi naše uporabniško ime in geslo in nato dostopa do našega elektronskega predala, Facebook profila ali PayPal računa.

Neznanec našo spletno identiteto najlažje prevzame takrat, kadar smo sami nepazljivi in po nesreči ali celo namerno razkrijemo geslo za elektronsko pošto ali Facebook. Drugi način je phishing oziroma kraja podatkov, ko nas elektronsko sporočilo pripravi do tega, da razkrijemo svoje uporabniške podatke. Storilec pa lahko pridobil naše geslo tudi prek okužbe računalnika z zlonamerno kodo, ki beleži pritiske tipk (t. i. keylogger). Gre za vrsto virusa, ki napadalcu pošilja shranjena in prestrežena gesla z računalnika. Med goljufi so priljubljena mesta za krajo osebnih podatkov tudi javno dostopni računalniki, ki jih uporabljamo na potovanjih, da bi pogledali elektronsko pošto ali objavili fotografije na Facebooku.