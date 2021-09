Prvič na odru uprizorili znameniti Jančarjev roman To noč sem jo videl

V mariborski Drami so premierno uprizorili veliko mednarodno koprodukcijo To noč sem jo videl. Gre za odrsko postavitev znamenitega romana Draga Jančarja, velikana slovenske, evropske in svetovne literature in je eden najambicioznejših umetniških projektov v zgodovini samostojne Slovenije. Nastal je kot koprodukcija med SNG Maribor, dunajskim Burg-teatrom, srbskim Jugoslovenskim dramskim pozorištem" ter Cankarjevim domom Ljubljana.