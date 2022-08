Premierni Ulta Weekend: Celje, Kamnik, Solčava 2.-4. september

Celje tretje leto zapored, Kamnik in Solčava pa prvo leto, bodo v začetku septembra gostili tri dnevni tekaško-pohodniški dogodek, ki bo kar v nekaj pogledih največji in najširši tovrstni skupek športnih aktivnosti v Sloveniji. Prireditve so namenjene za vse starostne skupine in vse stopnje pripravljenosti. Posebej tekači in pohodniki, pa bodo prvič lahko izbirali med tekmovalnimi in netekmovalnimi dogodki. Hkrati se bodo glede na svojo pripravljenost in specifičnost, lahko udeležili dogodka v gorah (vzpon), dogodka na cesti (ultra maraton) in dogodka v naravi (trail).

icon-expand Premierni »Ulta Weekend FOTO: Arhiv ponudnika ULTRA WEEKEND bo tokrat vključeval: - OGIS Ultra trail Savinja, 2. – 4. september - DECATHLON dneve pohodništva, 3. in 4. september - ULTRAMARATHON Logarska dolina – Celje, 3. september - Kraljevski vzpon na Kamniško sedlo iz Kamniške Bistrice, 4. september Za popestritev še posebnost, vsi udeleženci vseh dogodkov, bodo tako ob poravnani startnini prejeli tudi karto za obisk EKOSVETA TERMALNIH UŽITKOV TERME SNOVIK. Za vse udeležence dogodkov, pa ponujajo s kodo SAVINJA10 tudi 10% popust pri namestitvah v apartmajskem naselju. Še en razlog več za udeležbo. Začetek ULTRA WEEKENDA bo v petek, 2. septembra v Celju Vse skupaj se bo začelo 2. septembra v petek, v knežjem mestu ob Savinji. Tu bo namreč uradna otvoritev vseh dogodkov in testeninka za vse udeležence. Takoj po uradnih govorih in svečani otvoritvi se bo začelo zares. Tisti najbolj vztrajni se bodo ob 22.00 podali na dve najdaljši trasi: - TERME SNOVIK 185 + km s 9.230 m višinske razlike - BOROTALCO 97 km s 5.010 m višinske razlike icon-expand Premierni »Ulta Weekend FOTO: Arhiv ponudnika Najdaljši preizkušnji povezujejo preko 19 občin, s preko 200 km trasami, ki potekajo na relacijah: Celje, Celjska koča, Hum, Laško, Šmohor, Mrzlica, Čemšeniška planina, Prekopa, Čreta, Dobrovlje, Trojane, Špitalič, Menina planina, Velika planina, Kamniška Bistrica, Kamniško sedlo, Okrešelj, Logarska dolina, Solčava, Luče, Ljubno, Braslovče, Nazarje, Mozirje, Polzela, Žalec in zaključek v Celju. PRIJAVE organizator sprejema na spletni strani: www.ultratrailsavinja.si tudi na dan dogodkov. URADNI VIDEO DOGODKA je na voljo TUKAJ Time limit za najdaljšo traso je kar 48 ur. Prve udeležence v cilju, pa iz najdaljše tarse pričakujemo v soboto okrog polnoči. Ultra maraton Logarska dolina - Celje, dnevi pohodništva in najbolj priljubljeni trasi Ultra traila bodo na sporedu v soboto, 3. septembra icon-expand Premierni »Ulta Weekend FOTO: Arhiv ponudnika V Logarski dolini bomo v soboto 3. septembra, natančneje pod slapom Rinka, priča startu Ultra maratona Logarska dolina – Celje, ki se bo tokrat za razliko pričel v prelepi destinaciji v savinjski dolini in končal v Celju. Ultra tekaški dogodek s preko 30 letno tradicijo, ima tokrat drugačno izvedbo, saj poteka v obratni smeri kot leta do sedaj, torej skoraj od izvira Savinje (obračališče pod slapom Rinka), s starti v 8 občinah ob trasi do cilja v Celju, ki bo na centralnem prizorišču na savinjskem nabrežju. Uradni PROMO VIDEO DOGODKA je na voljo na ogled TUKAJ . Trase, ki so tokrat na voljo so: - Logarska dolina 76 km - Solčava 66 km - Luče 55 km - Ljubno 45 km - Nazarje 32 km - Mozirje 30 km - Letuš 25 km - Polzela 18 km - Žalec 10 km icon-expand Premierni »Ulta Weekend FOTO: Arhiv ponudnika Vzporedno z ultra maratonom, ki bo potekal na relaciji Logarska dolina – Celje, se bodo v knežjem mestu v soboto, udeleženci traila podali na dve najbolj priljubljeni trasi: TRGOVINA HOJNIK 53 km s 3.230 m višinske razlike POCINKOVALNICA 25 km s 1.670 m višinske razlike Tudi na ljubitelje pohodništva nismo pozabili. DECATHLON DNEVI POHODNIŠTVA bodo na sporedu tako v soboto kot tudi v nedeljo in udeleženci bodo imeli na voljo 5 tras na katere se bodo lahko podali netekmovalno, z dolžinami od 5-25 km, s startom in ciljem v Celju. Trase povezujejo priljubljene turistične in pohodniške lokacije v Celju in okolici ter ponujajo prelepe razglede na mesto ob Savinji, z vsemi svojimi znamenitostmi. Dogodka Kraljevski vzpon na Kamniško sedlo in Ultra trail Savinja z najkrajšimi trasami, bosta organizirana v nedeljo, 4. septembra Finalni dan nedelja, 4. septembra pa je namenjen premiernemu dogodku KAMNIŠKO SEDLO EXTREM s startom ob 9.00 uri in traso 8.1 km z 1.260 m višinske razlike. Dogodek bo tokrat organiziran prvič v tej obliki in lokacije tako na startu kot tudi na cilju, bodo ponujale prelepe razglede in seveda prav poseben izziv. Nastop na dogodku je mogoč tako v tekmovalni kot tudi netekmovalni-pohodniški obliki. Organiziran pa bo tudi prevoz opreme iz startne na ciljno lokacijo. icon-expand Premierni »Ulta Weekend FOTO: Arhiv ponudnika Uradni PROMO VIDEO DOGODKA je na voljo TUKAJ . Vsi udeleženci dogodka, bodo tudi tukaj ob poravnani startnini prejeli karto za obisk EKOSVETA TERMALNIH UŽITKOV TERME SNOVIK in darila pokroviteljev. Na cilju pri Koči na Kamniškem sedlu pa seveda zaslužen topel obrok, da bodo lažje počakali uradno razglasitev in podelitev bogatih nagrad, medalj in priznanj. V Celju bomo v nedeljo 4. septembra ob 10.00 dopoldan nadaljevali seveda z najkrajšimi trail teki. Na sporedu bodo tako trase: - HABECO 4 km - RIO MARE 9 km - GRAFIKA ZLATEČAN 15 km CENEJŠE PRIJAVE za vse dogodke so možne do vključno 22. avgusta in poleg toplega obroka, prijavne vrečke z darili pokroviteljev, vključujejo tudi uradno majčko dogodka. Vse dodatne informacije o dogodkih so na voljo na uradni spletni strani www.ultraweekend.eu

Naročnik oglasa je T.E.M. marketing d.o.o.