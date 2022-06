Premierno na 70. Ljubljana festivalu – West Side Story

Po izjemno uspešnem lani izvedenem muzikalu Chicago ter muzikalih Evita, Briljantina, Jesus Christ Superstar in Lasje se režiser in koreograf Mykal Rand vrača na oder Ljubljana Festivala. Tokrat bo poskrbel za izvrstno interpretacijo muzikala West Side Story . Muzikal si bomo premierno ogledali 27. junija ob 21. uri v Poletnem gledališču Križank , nato bodo med 28. junijem in 1. julijem na sporedu še štiri ponovitve.

Mykal Rand je v vlogi režiserja in koreografa sodeloval pri mnogih predstavah, upodabljal je Charlieja v Show Boat (New London Theatre), koreografiral predstavo The Bubbly Black Girl Sheds Her Chameleon Skin za gledališče Royal Stratford East, bil je rezidenčni režiser in koreograf muzikala Five Guys Named Moe na West Endu, v muzikalu Starlight Express je nastopil tudi kot poustvarjalec vlog Rusty, Poppa in Electra in na turnejah po Združenem kraljestvu in Novi Zelandiji sodeloval pri njegovi režiji in koreografiji, izobraževal se je tudi iz filmske umetnosti.

Muzikal West Side Story so premierno uprizorili leta 1957 na Broadwayu, glasbo je napisal dirigent in skladatelj Leonard Bernstein, ki je na koncertne odre postavljal dela velikanov klasične glasbe. Kot musical comedy je muzikal v 90. letih 19. stoletja na odru svojega gledališča Gaiety v Londonu začel uprizarjati George Edwards. Muzikal se je tako rodil vzporedno z opereto, kabaretom, varietjem ter drugimi zvrstmi zabavnega glasbenega gledališča, vse od začetkov do danes pa za svetovni središči muzikala veljata londonski West End in newyorški Broadway. V tradiciji muzikalov obstoječih konvencij zgodbe, besedila in glasbe je Bernsteinov muzikal predstavljal nekaj nekonvencionalnega. Dogaja se na Manhattnu v sredini petdesetih let 20. stoletja in prikazuje rivalstvo med dvema tolpama različnih etničnih pripadnosti ter po vzoru Shakespearjeve drame Romeo in Julija nezmožnost ljubezni med pripadnikoma različnih tolp. Gre za klasično pripoved o rivalstvu in mladi ljubezni.