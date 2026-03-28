Premik na poletni čas bo prinesel uro manj spanja

Poletni čas traja do zadnje nedelje v oktobru, ko uro spet prestavimo na standardni, zimski čas, ki je za človeka ugodnejši. Premik ure pogosto povzroči pomanjkanje spanja, kar ima lahko negativen vpliv na zdravje in počutje, so zapisali na NIJZ.

Za lažjo prilagoditev na poletni čas lahko upoštevate priporočila NIJZ. Predlagajo, da prilagodite uro uspavanja, kar pomeni, da se nekaj dni pred začetkom poletnega časa vsak dan odpravite spat od 15 do 20 minut prej. Svetujejo, da poskrbite za urejen spanec že pred prehodom na poletni čas in se naspite.

Če se vaše naprave ne posodobijo samodejno, jih nastavite na poletni čas pred spanjem. Na dan prestavitve ure poskusite preživeti čim več časa na dnevni svetlobi. Pred spanjem izberite zase primerno tehniko sproščanja in ne preobremenite svojega urnika po premiku ure, svetujejo na NIJZ.

Če po premiku ure čutite zaspanost, vam lahko kratki dremeži do 20 minut zgodaj popoldne pomagajo ohraniti budnost. Pri tem svetujejo še upoštevanje desetih priporočil za zdravo spanje odraslih.