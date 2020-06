Premik na evropski vzhod: Slovenija z ZDA pripravlja izjavo o varnosti 5G

A na svetu za nacionalno varnost so, kot kaže, očitno predstavljali tudi drugačne poglede in zasuk naše politike do 5G. Očitno gre za podaljšek geopolitične igre, ki jo igrajo ZDA in Kitajska glede uvajanja tehnologij 5G, predvsem pa onemogočanje pristopa kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei. Slovenija v zasuku zdaj skupaj z ZDA pripravlja skupno izjavo o varnosti 5G, ki so ga do zdaj podpisale države iz vzhodne Evrope, sicer zaveznice ZDA – Poljska, Češka, Estonija, Latvija. Ta pisma, izjave, so sicer spisana tako, da opredeljujejo maksimalne varnostne elemente, ki jih države potrebujejo za zavarovanje omrežja, a v praksi pomenijo, da bo država kitajskim podjetjem omejila pristop na tržišča.

Kot smo že pisali na začetku maja, je bil sklic seje Sveta za nacionalno varnost glede vzpostavitve infrastrukture 5G pozen, a vsekakor potreben ukrep. Slovenija leta ni imela enotnega in celovitega pogleda na kibernetsko varnost, vsaj ne v takšnem okviru, kot so ga poznale druge države članice zveze Nato in tudi EU, zmogljivosti aktivne obrambe pred kibernetskimi napadi pa so bile odvisne od civilne sfere. Vojaške zmogljivosti obrambe so bile šibke, varčevanje je naredilo svoje.

Kitajska in ZDA namreč v svoji ekonomsko-politični vojni na vsak način poskušajo pridobiti članice posameznih zavezništev na svojo stran. Odnos ZDA – EU je bil namreč zadnja leta na preizkušnji, vrata pa so se Kitajcem bolj odprla, zato je v času trgovinske vojne prišlo na plan tudi ameriško "preprečevanje evropske odvisnosti" od kitajske tehnologije. Evropske države so bile namreč zaradi ugodne cene kitajske tehnologije pripravljene na več sodelovanja glede iskanja rešitev potencialnih varnostno-obveščevalnih težav, ki bi Kitajcem dostop do kritične infrastrukture evropskih držav prinesel. A ta cenejša tehnologija bi prišla na račun ameriških podjetij, ki bi na razpisih in izborih po vsej verjetnosti izpadla. ZDA so tako začele pripravljati večno zgodbo "varnosti," ki je bila pogosto dober izgovor za pridobivanje časa, ko bi ameriška podjetja lahko dohitela trenutno kitajsko premoč v patentih za 5G.

Skupne izjave z ZDA so tako lahko tudi sprememba zunanje politike Slovenije, ki se je tradicionalno naslanjala na države zahodne in severne Evrope: Nemčije, Francije, Nizozemske … in tudi Velike Britanije. Vse države so iskale rešitve za minimizacijo varnostih zagat, kjer bi lahko kitajsko ministrstvo za državno varnost dostopalo do informacij iz kritične infrastrukture. Evropejci so bili za omejevanje dostopa, dokazovanje neodvisnosti, odprte kode za strokovnjake, izpolnjevanje posebnih pogojev za zagotavljanje varnosti sistema, za ZDA pa je bil že sam sum dovolj, da so Huawei blokirale. V EU so pripravili tudi posebne orodjarne orodjarje ukrepov za omejevanje tveganj na področju kibernetske varnosti 5G omrežij.

A ker Huawei pa tudi ZTE izhajata iz Kitajske, kjer komunistična oblast občasno verjame v "drugačne standarde mednarodnega poslovanja", so sumi na morebitno dvojno igro mogoči. Nikoli niso bili dokazani, gre le za domneve evropskih in tudi ameriških varnostnih organizacij, ki so pripravljale svoje ločene strategije, ameriška pa je povezana tudi z ekonomsko, saj bi ameriška podjetja pogosto izgubila, denar iz EU pa bi odšel drugam.

Ker so v Washingtonu postajali vse bolj osamljeni v bitki proti Kitajcem, saj je večina zahodnoevropskih držav dovolila vsaj delno implementacijo Huaweieve tehnologije, so se močno naslonili na tradicionalne zaveznike v Evropi: vzhodnoevropske države, kot so Poljska, Češka, Latvija in druge, ki so bližje mentaliteti višegrajske skupine, ki je videla večjo težavo v Bruslju kot pa politiki, ki jo zagovarja Bela hiša. Te države Bela hiša tudi podpira v njihovi "borbi" proti tiraniji Bruslja in izvajanju ločenih zunanjih politik, ki bi bolj služile potrebam Washingtona. Tako očitno tudi Slovenija zdaj pripravlja korak proti evropskemu vzhodu. Glede izjave smo vprašali tudi predsednico odbora za zunanjo politiko v Državnem zboru Moniko Gregorčič, ki nam je odgovorila," da odbor za zunanjo politiko (OZP) o tem ni bil obveščen, saj ni praksa, da bi se odbor seznanjal z vsemi mednarodnimi stiki in aktivnostmi, ki jih razvijajo posamezna ministrstva: to namreč ne sodi v pristojnost OZP".

Na ministrstvu za zunanje zadeve so pojasnili, da "med Republiko Slovenijo in ZDA že od lanskega leta potekajo pogovori o možnosti sprejema skupne izjave o medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju varnosti in odpornosti omrežij 5G, ki mu obe državi, prav tako pa tudi EU in Nato, v zadnjem času namenjata povečano pozornost." Kot še dodajajo, je Republika Slovenija zainteresirana za okrepitev kibernetske varnosti in sledi resolucijam in strategijam, ki so bile zapisane do tega trenutka. "Namen izjave je tudi v prispevku k izpolnitvi zaveze, ki so jo v zvezi s kibernetsko varnostjo decembra 2019 v Londonski deklaraciji zveze Nato sprejeli šefi držav in vlad," so še dodali.

Iz ameriškega veleposlaništva so nam poslali podobno sporočilo: "ZDA so izpostavile, da morajo omrežja 5G nujno zgraditi zaupanja vredna podjetja, ki niso pod vplivom avtoritarnih vlad, ali s sedežem v državah, ki nimajo neodvisnega sodstva ali pravne države za zaščito potrošnikov in podjetij. Še naprej razpravljamo o tem kritičnem vprašanju z zavezniki in demokracijami, ki podobno razmišljajo. Tako bi tudi vključili Slovenijo, da poudarimo, da morajo vlade, podjetja in državljani imeti možnost, da lahko zaupajo, da oprema 5G, programska oprema in storitve ne bodo ogrožale nacionalne varnosti, podatkov o zasebnosti, ekonomske suverenosti, intelektualne lastnine ali človekovih pravic."