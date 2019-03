Strokovnjaki: Poletni čas je slabši, saj ne sledi naravnemu ritmu

Če bomo leta 2021 ukinili premikanje ure, bo v Sloveniji obveljal stalni zimski čas. To je po mnenju znanstvenikov boljša izbira, saj bi poletni čas lahko imel zelo negativne posledice na zdravje. Vplival naj bi predvsem na šolarje in študente, ki se učijo in morajo naučeno tudi predelati, zaradi premalo spanja pa bodo za to prikrajšani.

Evropejci od 80. let prejšnjega stoletja dvakrat letno, marca in oktobra, premikamo urine kazalce, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju. Ukrep je bil sprva namenjen varčevanju z energijo, zadnje čase pa vse več ljudi dvomi v njegovo smiselnost, saj so študije pokazale, da so prihranki energije zanemarljivi, državljani pa se vse bolj pritožujejo zaradi negativnih učinkov na zdravje. Na temo učinkovitosti premikanja ure so bile opravljene že številne analize in raziskave, a so bili rezultati preprosto premalo nakazujoči, da bi lahko Evropska komisija sprejela legitimno odločitev glede spremembe direktive, ki določa premik ure dvakrat letno.

V Jugoslaviji so premik ure uvedli leta 1982. FOTO: Thinkstock

Rezultati spletne ankete: Slovenci, ki so glasovali, se nagibajo k poletnemu času Po več pobudah za ukinitev premika ure so v Bruslju med 4. julijem in 16. avgustom lani državljanom EU dali možnost, da s pomočjo spletne ankete prispevajo k razpravi. Prejeli so 4,6 milijona odgovorov iz vseh 28 držav članic, kar je največ odgovorov, ki so jih kdaj koli prejeli v okviru javnega posvetovanja. Zaradi navala se je najmanj dvakrat sesula spletna stran in so morali okrepiti strežnike. Glede na končne rezultate je 84 odstotkov sodelujočih podprlo odpravo premikanja ure.

Članice Evropske unije so razvrščene v tri različne časovne pasove: zahodnoevropski čas (Irska, Portugalska, Združeno kraljestvo), srednjeevropski čas (17 držav članic) in vzhodnoevropski čas (Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Latvija, Litva in Romunija).

A to je le kaplja v morje oz. zgolj peščica tistih, na katere bo odločitev vplivala. Daleč največji odziv je bil v Nemčiji, kjer je anketo izpolnilo slabe štiri odstotke populacije, sledi Avstrija, kjer je odgovor prispevalo slabe tri odstotke prebivalcev, in Luksemburg s slabima dvema odstotkoma. V ostalih državah je odgovoril manj kot odstotek prebivalcev; v Sloveniji, na primer, samo 0,73 odstotka. Z drugimi besedami: 15 tisoč ljudi je odločilo v imenu dveh milijonov prebivalcev Slovenije. Države članice se odločijo same Na podlagi teh dejstev je Evropska komisija nato predlagala, da se premikanje ure leta 2019 odpravi po vsej Evropski uniji, obenem pa ohrani usklajen pristop, da bi zaščitili delovanje notranjega trga. Predlog so v torek podprli poslanci Evropskega parlamenta, le da so glasovali za preložitev datuma ukinitve premikanja ure na 2021. Države članice se bodo same odločile, ali želijo trajno uvesti poletni ali zimski čas. O svoji odločitvi bodo uradno obvestile Evropsko komisijo, po tem pa ne bodo več mogle premikati ure glede na letni čas. "Tako bomo zagotovili pravilno delovanje notranjega trga in preprečili motnje zaradi neusklajenega ravnanja držav članic. To vključuje morebitne motnje pri določanju razporedov na področju prometa ter v delovanju informacijskih in komunikacijskih sistemov, visoke stroške čezmejne trgovine ter nizko produktivnost za blago in storitve. Zato je bistveno, da se še naprej uporablja usklajeni režim, pri čemer vse države članice odpravijo premikanje ure dvakrat letno," so sporočili iz Bruslja. 'Premikanje ure ni v skladu z našim biološkim ritmom' Znanstveniki ukinitev premikanja ure pozdravljajo, češ da ni v skladu z našim biološkim ritmom. Poleg tega povzroča zmedo, saj ni samoumevno, kdaj in v katero smer je treba premakniti kazalce. Udeleženci javnega posvetovanja so kot razlog za odpravo premikanja ure navedli negativne učinke na zdravje, večje število nesreč v cestnem prometu in premajhne prihranke energije. Z odpravo te ureditve se tudi človeškemu telesu ne bo več treba prilagajati spremenjenemu času. Nova ureditev bo olajšala načrtovanje v energetskem in prometnem sektorju (npr. za nočne vlake) ter poenostavila aplikacije, ki temeljijo na času. Čeprav je bil prihranek energije eden glavnih razlogov za uvedbo trenutne ureditve, je sodeč po dokazih dandanes skupni prihranek energije, ki ga prinaša premikanje ure, omejen. V Jugoslaviji je bil povod za poletni čas res ideja, da bi se z bolj izkoriščeno dnevno svetlobo zmanjšala poraba elektrike, pravi vodja laboratorija za preskrbo z električno energijo na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko Rafael Mihalič, a ni prepričan, če se je tako tudi v resnici kaj prihranilo. "Tega tudi verjetno ni moč določiti z neko sprejemljivo zanesljivostjo," je dejal. Opomnil je, da je Rusija med prvimi prenehala premikati uro, saj njihove študije niso dokazovale pričakovanega učinka zmanjšanja porabe energije, za državljane pa je to predstavljalo stres. "Zgodba se sedaj seli v EU," je dodal.

Da opustitev premikanja ure ne bo privedla znatnih prihrankov energije, ocenjujejo tudi na Ministrstvu za infrastrukturo. Posebne raziskave o tem sicer niso izvedli, obstaja pa več študij, ki jih je Evropska komisija navedla v obrazložitvenem memorandumu k predlogu direktive. Kot so dodali na ministrstvu, temu pritrjujejo tudi preliminarni odzivi, ki so jih pridobili od energetskega sektorja. "Tovornjakarji me ves čas pozivajo, naj ukinemo menjavo časa, ker to povzroča stres," je dejala evropska komisarka za promet Violeta Bulc. V prometnem sektorju morajo namreč sedaj vsakih šest mesecev prilagajati urnike v logističnih mrežah. Da premik ure povzroča stres, se strinja tudi nevrolog iz Splošne bolnišnice Izola Bojan Rojc. "Ko se nam bioritem navadi na eno uro, funkcioniramo normalno, ampak v tem vmesnem obdobju pa je to neka motnja in stres za telo," je dejal. Pojasnil je, da so ljudje v tem času lahko bolj razdražljivi, utrujeni in celo manj storilni v službi. A je izpostavil, da obstajajo velike individualne razlike med posamezniki. "Nekdo se bo navadil zelo hitro, nekdo bo rabil dlje časa," je dodal. Rojc sicer ne opaža, da bi v času, ko se premakne ura, zabeležil več duševnih motenj ali težav, a vseeno zagovarja ukinitev premikanja ure, če to ne prinaša kakšne večje dobrobiti. "Zakaj bi vsako leto populacijo Evrope spravljali čez to premikanje ure," je dejal.

Pri trajnem poletnem času je treba več dni vstajati v temi, opozarja strokovnjak. Stalni poletni čas bi po njegovem mnenju lahko povečal tveganja za diabetes, depresijo, težave s spanjem in učenjem. FOTO: Shutterstock

Bodo Evropejci postali debelejši, neumnejši in bolj zlovoljni? V primeru ukinitve sezonskega premikanja ure na poletni čas bo v Sloveniji skozi celo leto obveljal standardni zimski čas, kar je po mnenju znanstvenikov tudi boljša izbira. Stalni poletni čas bi po njihovem mnenju lahko imel zelo negativne posledice na zdravje, saj ne sledi naravnemu ritmu. Kronobiolog Till Roenneberg iz Inštituta za medicinsko psihologijo na univerzi v Münchnu je posvaril pred – kot je to poimenoval – "cloxitom". "Vsaka država, ki pri tem ne bo sodelovala, nas bo prehitela na akademskem področju," meni in dodaja, da bo trajni poletni čas vplival predvsem na šolarje in študente, ki se učijo in morajo naučeno tudi predelati, zaradi premalo spanja pa bodo prikrajšani. V starosti približno 20 let je potreba po spanju po njegovih besedah največja. Kot je še dejal, je Rusija že poskusila uvesti trajni poletni čas, a ji je pri tem spodletelo. Pojasnil je, da je treba pri trajnem poletnem času več dni vstajati v temi. "In glede na kraj domovanja, lahko imate šest tednov več temnih šolskih juter," je še dejal in kritiziral, da je bil spletni vprašalnik Evropske komisije izveden brez pojasnil.

Globalno gledano ureditev poletnega časa izvaja približno 60 držav, predvsem v Severni Ameriki in Oceaniji. Toda vse več je takšnih sosednjih držav EU ali njenih trgovinskih partneric, ki so se odločile, da ureditve poletnega časa ne bodo uvedle ali pa jo bodo opustile: na primer Islandija, Kitajska (1991), Rusija (2011), Belorusija (2011) in Turčija (2016).