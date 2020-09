Premik v pogajanjih med policijskima sindikatoma in vlado

Predstavniki obeh policijskih sindikatov so se z ekipo notranjega ministrstva na čelu z ministrom Alešem Hojsom dogovorili, da bo ministrstvo za javno upravo sindikatoma poslalo analizo vrednotenja delovnih mest uniformiranih poklicev, ki po oceni vlade ne daje podlag za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede.

Vlada se je z analizo vrednotenja delovnih mest uniformiranih poklicev, ki jo je izvedla fakulteta za upravo, seznanila na seji v sredo. Kot so sporočili po seji, je analiza pokazala, "da sicer obstajajo manjša odstopanja zahtevnosti določenih delovnih mest znotraj nekaterih tarifnih razredov, ki pa ne kažejo, da bi bila delovna mesta policistov sistemsko podvrednotena glede na delovna mesta ostalih uniformiranih poklicev". Tako so v vladi ugotovili, da analiza ni podala rezultatov, iz katerih bi izhajala neposredna podlaga za višje uvrščanje delovnih mest in nazivov policistov v plačne razrede. Po njihovem mnenju vlada ni zavezana pripraviti in reprezentativnim sindikatom javnega sektorja predložiti predloga aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS)Rok Cvetko je po današnjem sestanku pojasnil, da so se z ministrom Hojsom za zdaj dogovorili le, da bo ministrstvo za javno upravo njim in Sindikatu policistov Slovenije (SPS) poslalo analizo. Sindikata naj bi na njo podala morebitne pripombe in zadržke, nato pa se bosta obe strani znova dobili. Datuma novega sestanka po Cvetkovih besedah še niso določili.

icon-expand Rok Cvetko FOTO: POP TV

"Kot podpisniki stavkovnega sporazuma iz decembra 2018 smo zagotovo upravičeni do vpogleda v analizo, in da se opredelimo, ali je skladna s sporazumom," je opozoril Cvetko. Pri tem je poudaril, da je tokratni sestanek"potekal zelo konstruktivno, v pravem socialnem dialogu". Izrazil je upanje, da se bodo pogovori v takem vzdušju tudi nadaljevali in bodo našli ustrezne rešitve. Cvetko je sicer že pred dnevi, ko se je svet PSS preoblikoval v stavkovni odbor, opozoril, da je ministrstvo za notranje zadeve med pripravo analize podajalo vsebinske pripombe in torej vplivalo na njeno vsebino. Zato je za PSS končna ugotovitev analize, da odstopanja v obremenitvah med uniformiranimi poklici ni, nesprejemljiva. Tudi predstavniki SPS so na današnjem sestanku vodstvo notranjega ministrstva opozorili, da se je vlada seznanila z analizo, ne da bi jo podpisniki stavkovnega sporazuma pred tem prejeli in nanjo lahko podali pripombe, kot so to možnost imeli delodajalci. Minister Hojs je predlog SPS "v celoti sprejel, tako da bomo sindikati navedeno analizo prejeli v najkrajšem času", so po sestanku sporočili iz SPS.