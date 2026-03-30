'Premikanje ure z biološkega vidika ni nekaj dobrega'

Ljubljana, 30. 03. 2026 19.00 pred 46 minutami 3 min branja 47

Avtor:
Barbara Golub Ferenčak Svet na Kanalu A
Premik ure na poletni čas

Ste vedeli, da že ena sama noč slabega spanca vpliva na naš spomin podobno kot blaga opitost? In prav to se te dni dogaja mnogim – premik ure namreč vsako leto poruši naš notranji ritem. Zakaj nas po menjavi časa muči nespečnost, utrujenost in celo slabša koncentracija? Koliko časa telo potrebuje, da se znova ujame – in kaj lahko naredimo sami?

V uredništvu oddaje Svet na Kanalu A smo že dva dni povsem sesuti. Utrujeni smo, a ne moremo spati, ponoči sanjamo, a imamo občutek, da smo budni. Tudi otroci zvečer težko zaspijo in ponoči slabo spijo. Ker težave sovpadajo s premikom ure na poletni čas, ki nam je vsem v noči s sobote na nedeljo ukradel uro spanca, smo v goste povabili prof. dr. Lejo Dolenc Grošelj, specialistko nevrologije, klinično nevrofiziologinjo in strokovnjakinjo za motnje spanja v Centru za motnje spanja.

Leja Dolenc Grošelj: "Premik ure ni več nekaj, kar je smiselno početi."
FOTO: Luka Kotnik

Kot je izpostavila, v sodobnem času premik ure res ni več nekaj, kar je smiselno početi, saj ima ogromno neprijetnih, če ne celo slabih posledic za naš organizem. "Premik v spomladanskem času bistveno težje prenašamo kot jeseni. Jeseni se nam namreč čas podaljša, gremo kasneje spat, zjutraj pa moramo bolj zgodaj vstati. Danes je žal že nekoliko prepozno, na to bi se morali pripravljati že prej, in sicer z zgodnejšim odhodom v posteljo. Smiselno bi bilo tri dni prej hoditi v posteljo vsak dan 15 minut prej, saj bi se s tem bistveno bolje privadili na premik ure," pojasnjuje. 

V tednu, ki je pred nami, ni odveč dodatna previdnost. Študije so namreč pokazale, da imamo še več dni lahko slabšo koncentracijo in daljše reakcijske čase, kar je dobro vedeti zlasti, če smo udeleženci v prometu. Po besedah Dolenc Grošelj obstajajo celo raziskave, ki dokazujejo povezavo med premikom ure in večjim številom srčnih infarktov. "Iz biološkega stališča premikanje ure vsekakor ni nekaj dobrega," je še dodala.

Dolgoročen vpliv na zdravje ima tudi nočno delo. Povečuje možnost za srčno-žilne bolezni in je povezano z rakom dojke pri ženskah, prostate pri moških ter debelega črevesa in danke pri obeh spolih. "V nekaterih državah je bolezen, ki izvira iz nočnega dela, že prepoznana kot poklicna bolezen," pravi strokovnjakinja in dodaja, da bi morali ljudje, ki delajo ponoči, spati, kadarkoli lahko. Načeloma so 8-urne izmene boljše od 12-urnih. "Zdravniki se že dolgo borimo, da ne bi delali več kot 40 plus 8 ur, kar pomeni, da po dežurstvu odideš domov, a smo žal neuspešni. Dlje ko delaš, dlje ko si buden, več boš delal napak in te napake so primerljive z opitostjo. Jaz vedno rečem, da si nihče od nas ne bi želel biti operiran pri nekom, ki je v službi že 48 ur," še dodaja.

Poznamo več kot 90 motenj spanja, najpogostejša je nespečnost, ki pesti kar 20 do 30 odstotkov Slovencev. Po navadi je pogostejša med ženskami in narašča s starostjo. O kronični nespečnosti govorimo, ko se pojavlja vsaj trikrat na teden vsaj tri mesece.

Voditeljica Nuša Lesar je s strokovnjakinjo za motnje spanja govorila še o tem, kdaj je zaspanost le zaspanost in kdaj razlog za skrbi, ali je normalno spati čez dan in koliko časa pa tudi o tem, zakaj uspavala niso dolgoročna rešitev. Daljšemu pogovoru lahko prisluhnete v videu.

spanje motnje spanja premik ure poletni čas

Strešniki po astronomskih cenah, škoda v milijonih

Veter močno poškodoval objekte TKK Srpenica, škoda bo visoka

KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Matic321321
30. 03. 2026 20.58
Tisti, ki celi dan delamo nam ni problema zaspati. S tem se lahko samo betonari ukvarjajo!
Odgovori
0 0
štrekeljc
30. 03. 2026 20.58
Kakšne budalaštine! Človek se zlahka prilagaja spremembi časa, če je ta 1 ura na dan. To je dokazano pri vrhunskih športnikih, pilotih,... Jamrajo samo razvajene ritke. Je pa res, da je premikanje ure nesmiselno. Večini bi letni čas bolj ustrezal, se mi zdi.
Odgovori
0 0
aleks456
30. 03. 2026 20.56
Enkart ura več, drugič ura manj spanja, kaj pa takorat ko je cela noč hojla dri. Pa ni nobenega problema.
Odgovori
0 0
Jezna lepookica
30. 03. 2026 20.56
Jaz bi imela poletni čas.
Odgovori
0 0
MC King
30. 03. 2026 20.48
Biti mora natanko tako kot je bilo pred uvedbo spremembe, torej ure sinhronizirane nazaj na standardni čas, kakorkoli ga že poimenujete.
Odgovori
+2
2 0
Bullet5672
30. 03. 2026 20.46
Poletni čas ustreza vsem nam delovnim ljudem. Moti samo brezdelneže, ki že tako ali tako cel dan gledajo v zrak.
Odgovori
+2
4 2
bossanoga
30. 03. 2026 20.46
Kolk mlatenja prazne slame - izračunajte raje, koliko nepotrenih stroškov ste naredili s svojim palamudenjem.
Odgovori
+2
2 0
Vesela Jasna
30. 03. 2026 20.43
Hvala Bogu, da je pogoj za ukinitev prestavljanja ure na poletni čas, soglasje vseh držav v EU. To se nikoli ne bo zgodilo. Zato lahko mirno spimo, en dan v letu uro manj in en dan v letu uro več. Pa še zabavno je 2x na leto poslušati jamranje zdrežanih ljudi, ki jih vse moti.😂
Odgovori
+0
2 2
devlon
30. 03. 2026 20.39
resnici na ljubo: premikanje ure koristi samo kapitalu, kapitalistom, turistom, pijanckom in trgovini
Odgovori
+0
1 1
bossanoga
30. 03. 2026 20.46
torej vsem
Odgovori
-1
0 1
rok1211
30. 03. 2026 20.39
vsako leto ista novica
Odgovori
+1
1 0
IQ200
30. 03. 2026 20.37
Definicija norosti. Delati vedno znova iste stvari in pričakovati drugačne rezultate. Torej zakaj še vedno premikamo uro? Naj se odločijo za eno in pustijo na miru. Putin edini pameten, ki je prenehal s to norostjo premikanja ure.
Odgovori
+4
4 0
MaLi_BoG
30. 03. 2026 20.36
Problem je v razvajenih ritkah...ne pa v uri...nobenega problema ne vidim čez vikend spremeniti uro...tisti pa ki zamudi v ponedeljek na šiht z tem izgovorom bi štel kot malomarnost z uvedbo disciplinskega postopka
Odgovori
+0
3 3
devlon
30. 03. 2026 20.36
utopicno je pricakovati zdravo pamet, ki narekuje, da je za organizem boljsi standardni, zimski cas.
Odgovori
-1
1 2
Anion6anion
30. 03. 2026 20.34
Ne vem kje je težava? Če je laydra uspela "prišvasat " zamašek na plastenko , naj pa še enostavno ukine premikanje ure.
Odgovori
+6
6 0
Misika1967
30. 03. 2026 20.38
Pravi as si zaljiv kot vedno.
Odgovori
-4
0 4
gggg1
30. 03. 2026 20.32
Kdor ima zaradi spremembe za eno uro probleme, pomeni, da ima ze sicer težave. Ni torej problem v spreminjajo ure, ampak v njihovih siceršnjih življenjskih navadah.
Odgovori
-1
3 4
ho?emVšolo
30. 03. 2026 20.31
Kaj pa zaposleni v nočnih izmenah?
Odgovori
+2
2 0
jozefStefan
30. 03. 2026 20.25
Težava je ta, da vam mečejo kost za eno ali drugo, vi pa se sedaj kregate. Obstaja tretja pot in to je 30 min. Volk sit koza pa cela.
Odgovori
+1
1 0
devlon
30. 03. 2026 20.37
sem enakega mnenja. premakne se za 30 minut in pusti pri miru
Odgovori
0 0
NotMe
30. 03. 2026 20.23
Pa dajte no, ljudje imajo dojenčke, tisti brez njih ga žurajo, tretji ne spijo ker skrbijo glede tega in onega, spet druge budijo psi, eni tolčejo triizmenske turnuse, eni na poslovnih poteh vsake 3 tedne v drugem pasu. Evo, v tem je zajete 99% populacije. Ampak problem pa en dan!
Odgovori
+3
5 2
jedupančpil
30. 03. 2026 20.40
pri vsej elektroniki , sploh neves da se je zamenjala ura !
Odgovori
0 0
SpamEx
30. 03. 2026 20.20
Smšn da je vsak let isti članek
Odgovori
+3
3 0
Minifa
30. 03. 2026 20.19
Zelena EVROPA v večnem sporu z NARAVO..pa naj gre za uro, spole in vse ostalo..
Odgovori
+2
2 0
