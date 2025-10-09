Svetli način
Slovenija

Premiki na desnici: SDS krepi vrste, druge stranke o sodelovanju

Ljubljana, 09. 10. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 38 minutami

Avtor
Žiga Bonča
Na političnem parketu je že skoraj vse v znamenju parlamentarnih volitev, ki bodo prihodnje leto. Na desnici največja opozicijska stranka SDS pridobiva nove člane, Nova Slovenija pa razmišlja o sodelovanju s Slovensko ljudsko stranko, ta pa kot morebitne partnerje poleg Nove Slovenije vidi tudi Demokrate Anžeta Logarja in neparlamentarno stranko Fokus. Kakšne bodo torej predvolilne koalicije?

410 novih članov, nedavno praznovanje SDS, ob tem je prvak SDS dejal, da so resnični nasledniki sile, ki je Slovenijo osamosvojila in dodal, da se mora SDS okrepiti še za nekaj tisoč članov, da bi stranka na volitvah dosegla 30 odstotkov.

Sodelovanja z SDS si želi tudi del SLS, brez zelene luči vodstva stranke naj bi se sicer nekateri člani z SDS pogovarjali o morebitnem sodelovanju. "Eno so pogovori drugo so pogajanja, srčno si želim, da v stranki ni zadaj pogajalskih pogovorov, če pa so neka neformalna srečanja ali pogovori potem težko rečemo, da se dogaja za hrbtom," pravi predsednica SLS Tina Bregant

NSi, Fokus, Demokrati so uradno stranke s katerimi bi SLS najprej sodelovala. V stranki pa so sprejeli tudi sklep, da ne bodo izključevali pogovorov z SDS. "SLS je pravzaprav blagovna znamka stara več kot 130 let, starejša je tudi od komunistične partije. To je blagovna znamka, ki nima nobenega namena se utopiti v kakšni večji stranki."

V NSi so za sodelovanje z SLS odprti, neuradno pa sta se včeraj srečala predsednik NSi in Anže Logar. Ta sicer pravi, da trenutno niso v pogovorih o sodelovanjih z drugimi strankami. "Vsi, ki pristajajo na nek dialog, na politično širino. Z njimi se demokrati vselej z veseljem dobimo in pogovorimo o morebitnem sodelovanju."

Povezovanje programsko sorodnih strank je smiselno, tudi v obliki skupnih list - pravi Fokus, ki ima novo ime in sicer FOKUS Marka Lotriča, saj, da s tem krepijo svojo prepoznavnost. Enako pot bodo ubrali v stranki Zaupanje, ki naj bi bila po novem - Karl Erjavec - Zaupanje. "Se že pogovarjamo z nekaterimi poslanci v državnem zboru da bi sodelovali z našo stranku Zaupanje. Ne morem še povedati kateri, bomo pa o tem pravočasno seznanili javnost."

Stranka generacij, ki je nastala po združitvi DeSUS-a in Dobre države, pa pravi, da pogovori o morebitnih povezovanjih že potekajo.

stranke volitve sds sls Logar
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
09. 10. 2025 20.53
Joža polje kliče
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
09. 10. 2025 20.49
+1
2020-2022 je diktator miljarder komunist janša uničil celo generacijo otrok
ODGOVORI
2 1
Pogreb
09. 10. 2025 20.52
-1
Joža čimveč krat se moraš javiti,
ODGOVORI
0 1
Infiltrator
09. 10. 2025 20.45
+1
Tegale Kahla Erjavca upam ,da mu noben ne nasede na njegovo leporecenje...
ODGOVORI
2 1
Pomlad 88
09. 10. 2025 20.43
+0
Mokre sanje levakov
ODGOVORI
2 2
Albert Konečnik
09. 10. 2025 20.41
+1
Oblast je sladka, predvsem pa prinaša velike premoženjske koristi, zakonite in nezakonite, zato bodo stranke iskale tisoč in en način, da se prikopljejo do oblast. Obljube bodo takšne, da bi si jih še najboljši pravljičarji težko zamislili, po prevzemu oblasti bodo pa nemudoma pozabljene - takšne so izkušnje z vsemi dosedanjimi vladami, pa tudi v bodoče ne bo nič drugače. Volivci bomo zopet potisnjeni v kot, saj bomo imeli na izbiro bolj ali manj ene in iste ksihte.
ODGOVORI
1 0
Muca ne grize
09. 10. 2025 20.40
+4
Sam Robija več ne bom več volil.
ODGOVORI
6 2
Srebrnl breg
09. 10. 2025 20.40
+0
Točno tako.
ODGOVORI
4 4
Uporabnik1921539
09. 10. 2025 20.40
+1
stranka generacij ima dejanski namen zdruzevati mlade in ostale generacije.Saj sami vidite,kako malo mlade zanima politika in se ne zavedajo,jako in kdo kroji njihov obstoj in zivljenjeCas je,da pride nekdo.ki bo izpisravil resevanje enega ali dveh problemov in to dejansko tudi uresnici
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
09. 10. 2025 20.39
+3
miljarder janša,volilci te bomo spet nagnali
ODGOVORI
6 3
Naiven_od_rojstva
09. 10. 2025 20.38
+4
Pred volitvami vedno direndaj. Volitve same pa pokažejo, kaj je res.
ODGOVORI
4 0
alko10000
09. 10. 2025 20.32
-1
Janezek počasi bo čas da greš panckat
ODGOVORI
5 6
Pomlad 88
09. 10. 2025 20.42
-1
To so tvoje mokre sanje
ODGOVORI
1 2
Pomlad 88
09. 10. 2025 20.44
+0
Tvoje mokre sanje
ODGOVORI
1 1
