Premiki na desnici: SDS krepi vrste, druge stranke o sodelovanju

410 novih članov, nedavno praznovanje SDS, ob tem je prvak SDS dejal, da so resnični nasledniki sile, ki je Slovenijo osamosvojila in dodal, da se mora SDS okrepiti še za nekaj tisoč članov, da bi stranka na volitvah dosegla 30 odstotkov.

Sodelovanja z SDS si želi tudi del SLS, brez zelene luči vodstva stranke naj bi se sicer nekateri člani z SDS pogovarjali o morebitnem sodelovanju. "Eno so pogovori drugo so pogajanja, srčno si želim, da v stranki ni zadaj pogajalskih pogovorov, če pa so neka neformalna srečanja ali pogovori potem težko rečemo, da se dogaja za hrbtom," pravi predsednica SLS Tina Bregant.

NSi, Fokus, Demokrati so uradno stranke s katerimi bi SLS najprej sodelovala. V stranki pa so sprejeli tudi sklep, da ne bodo izključevali pogovorov z SDS. "SLS je pravzaprav blagovna znamka stara več kot 130 let, starejša je tudi od komunistične partije. To je blagovna znamka, ki nima nobenega namena se utopiti v kakšni večji stranki."

V NSi so za sodelovanje z SLS odprti, neuradno pa sta se včeraj srečala predsednik NSi in Anže Logar. Ta sicer pravi, da trenutno niso v pogovorih o sodelovanjih z drugimi strankami. "Vsi, ki pristajajo na nek dialog, na politično širino. Z njimi se demokrati vselej z veseljem dobimo in pogovorimo o morebitnem sodelovanju."

Povezovanje programsko sorodnih strank je smiselno, tudi v obliki skupnih list - pravi Fokus, ki ima novo ime in sicer FOKUS Marka Lotriča, saj, da s tem krepijo svojo prepoznavnost. Enako pot bodo ubrali v stranki Zaupanje, ki naj bi bila po novem - Karl Erjavec - Zaupanje. "Se že pogovarjamo z nekaterimi poslanci v državnem zboru da bi sodelovali z našo stranku Zaupanje. Ne morem še povedati kateri, bomo pa o tem pravočasno seznanili javnost."

Stranka generacij, ki je nastala po združitvi DeSUS-a in Dobre države, pa pravi, da pogovori o morebitnih povezovanjih že potekajo.