Premiki na političnem parketu: Šarcu podpora padla, Levica žanje uspeh

Premierju Šarcu, vladi in njegovi LMŠ je občutno škodil nespodoben klic njihovega generalnega sekretarja Braneta Kralja, ki je "v imenu države" zahteval službo za Igorja Šoltesa. Luka Mesec in tovariši žanjejo uspeh v zdravstveno-zavarovalnem sporu s koalicijo. Volivci pa so tudi kaznovali vpletanje Alenke Bratušek v državno energetiko.

Podpora vladi Marjana Šarca je prvič letos padla pod prelomno mejo 50 odstotkov. Delo predsednika vlade in njegove ministrske ekipe podpira nekaj manj kot polovica vprašanih (49,7%). Tretjina je proti (33,7%), 16 odstotkov in pol (16,6%) pa neopredeljenih. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Podporo izgublja tudi SDS Med strankami še vedno vodi Lista Marjana Šarca, a so po aferi Kralj in poskusu političnega pritiska izgubili skoraj tri odstotne točke podpore. Če bi bile volitve danes, bi prepričali 16 odstotkov vprašanih (16,1%). Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Podporo izgublja tudi druga SDS (14,9%), medtem ko se Levici obrestuje konflikt s koalicijskim petorčkom za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in je skočila na tretje mesto (7,5%). Sledijo Židanovi socialni demokrati (7.0%) in Toninovi krščanski demokrati (5,3%). SMC zunaj deseterice Spodnji del lestvice začenja SNS (2,9%), sledi neparlamentarna ljudska stranka (2,5%), ki je prehitela koalicijski Desus (2,2%) in stranko Alenke Bratušek (1,6%). Deseti so še eni neparlamentarci Zeleni (1,1%). SMC pot pod vodstvom novega predsednika Zdravka Počivalška začenja zunaj deseterice najbolj relevantnih strank. Vsak peti vprašani (20,8%) ne ve, koga bi izbral. Nekaj več kot vsak deseti (12,4%) ne bi izbral nobene od obstoječih strank, ostali (1,9%) niso želeli odgovoriti. Lestvica politikov Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na vrhu je predsednik države Borut Pahor prehitel predsednika vlade Marjana Šarca. Tretja je evropska poslanka SD Tanja Fajon. Sledi zdravstveni minister Aleš Šabeder in prvak NSi Matej Tonin, ki se mu očitno obrestuje premik na politično sredino. Skok meseca je na sedmem mestu uspel kandidatu za slovenskega komisarja Janezu Lenarčiču. Na spodnji polovici lestvice pot kot novi predsednik SMC začenja Zdravko Počivalšek, ki je prehitel novinca na lestvici in okoljskega ministra iz svoje stranke Simona Zajca. S padcem na 16 mesto pa so volivci kaznovali kadrovsko vpletanje infrastrukturne ministrice in predsednice SAB Alenke Bratušek v energetiko. Rep lestvice začenja predsednik SDS Janez Janša, ki je prehitel zunanjega ministra Mira Cerarja. Zadnje mesto je že nekaj mesecev zapored rezervirano za predsednika Desusa Karla Erjavca.