Premogovnik Velenje bo elektronsko gradivo predal kriminalistom

NPU je v sredo preiskave izvedel pri osmih fizičnih in petih pravnih osebah, gre pa za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in kaznivega dejanja pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zbiranje dokazil že zaključil, so za STA povedali v družbi.

Kot smo poročali, je oškodovana družba Premogovnik Velenje. V upravljalcu edinega premogovnika v državi so pojasnili, da se preiskava nanaša na posle v letih 2017 in 2018, ko je družbo vodil Ludvik Golob, članica uprave pa je bila Mojca Letnik.