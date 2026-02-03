Konec rudarjenja v Velenju: zakon o postopnem zapiranju sprejet

Prenehanje pridobivanja premoga v Velenju je v skladu z zakonom predvideno do 31. decembra 2033. Do 30. junija 2045 naj bi nato popolnoma opustili rudarska dela, v roku pol leta naj bi sledila še likvidacija Premogovnika Velenje.

"Navedeni roki omogočajo postopno, varno in finančno vzdržno zapiranje enega najzahtevnejših tehničnih objektov v Sloveniji ter zadnjega premogovnika hkrati," je minuli četrtek poslancem povedal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek. Dodal je, da zagotavljajo tudi čas za socialno in gospodarsko prestrukturiranje regije.

Poleg krovnega programa zapiranja do leta 2045 zakon določa tudi obvezne dveletne podrobnejše programe, ki bodo po Gajškovih besedah omogočali sprotno prilagajanje tehničnemu stanju, potrebam po kadrih in finančnemu načrtovanju. Predvidene stroške postopnega zapiranja je ocenil na 1,1 milijarde evrov.

V četrtkovi razpravi so poslanci pozdravili predvsem dejstvo, da zakon posebno pozornost namenja zaposlenim, ki jih je v Premogovniku Velenje in njegovih odvisnih družbah približno 2000. Med drugim so predvideni posebni pogoji za poklicno in starostno upokojevanje, povišanje odpravnine za presežne delavce, dodatek za zadržanje ključnih kadrov do zaključka zapiralnih del ter programi izobraževanj, prekvalifikacij in nacionalnih poklicnih kvalifikacij.