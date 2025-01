Slovenija žaluje, v Velenju se bodo dvakrat oglasile sirene

Župan, člani Sveta Mestne občine Velenje in Uprava Mestne občine Velenje se bodo spominu žrtvam tragične nesreče ob 12. uri in 19.10 poklonil pri spomeniku rudarja na Titovem trgu.

Sirene se bodo oglasile ob 12. uri in znova še ob 19.10, ob tej uri se je namreč v ponedeljek, 20. januarja, v velenjskem premogovniku zgodila tragična nesreča. "Občanke in občane pozivamo k minuti molka. Prav tako bomo ob 19.10 ob zvoku siren za eno minuto ugasnili javno razsvetljavo na Titovem trgu, Cankarjevi cesti ter celotni promenadi," je sporočila velenjska občina.

Žalna seja in žalna slovesnost

Premogovnik Velenje bo ob 16. uri v Domu kulture Velenje pripravil žalno sejo, ki jo bomo predvajali tudi pred domom kulture. Po žalni seji bodo ob spomeniku rudarja na Titovem trgu pripravili žalno slovesnost. Župan Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Boris Goličnik in generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec bodo k spomeniku rudarja položili žalni venec.

Poleg tega so v Velenju na Kidričevi in Šaleški cesti izobesili črne zastave. V znak spoštovanja in žalovanja so vsi javni dogodki in prireditve odpovedani do vključno sobote, 25. januarja. Ob dnevu žalovanja bodo ustavljena vsa gradbena dela po mestu. Lastnike lokalov, lokalnih radijskih in televizijskih postaj pa so prosili, da v znak spoštovanja ne vrtijo glasne glasbe v svojih lokalih.

"Svojcem umrlih rudarjev in vsem prizadetim izrekamo iskreno in globoko sožalje," so še zapisali na občini.