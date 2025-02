Med vikendi prestajal zaporno kazen, čez teden kradel iz poslovnih prostorov

Januarja so koprski policisti obravnavali 35-letnika z območja Kopra, ki so ga sumili več kaznivih dejanj velikih tatvin. Po zbranih obvestilih so ugotovili, da je moški že prestaja zaporno kazen, in sicer med vikendi, medtem ko je kazniva dejanja izvrševal med tednom, ko je bil na prostosti. Kradel je na območju Policijske uprave Koper in Ljubljana.

35-letnik je osumljen štirih kaznivih dejanja. V središču Kopra je vdrl tudi v poslovne prostore in ukradel računalnike, računalniško opremo in tehnične predmete v vrednosti več tisoč evrov. Predmete so zasegli med hišno preiskavo. Sodnik okrožnega sodišča v Kopru je zanj odredil pripor.