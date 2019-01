Prenapihnjen nepremičninski trg (mladim) vedno bolj nedostopen

Visoke najemnine in vrtoglave cene stanovanj so napihnile nepremičninski trg, da je ta postal ljudem, posebej mladim, še bolj nedostopen. Republiški stanovanjski sklad bo letos začel graditi 500 najemniških stanovanj za mlade v Ljubljani in Mariboru, do leta 2025 napovedujejo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. Bo država s tem uspela vsaj nekoliko zaustaviti odseljevanje mladih iz države?

