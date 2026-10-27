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Prenavljate dom? Poiščite preverjene izvajalce in oddajte brezplačno povpraševanje

Ljubljana, 27. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Nova kopalnica, sodobnejša kuhinja ali celovita prenova stanovanja? Zamisel o lepšem in udobnejšem domu je navdušujoča, a ko pride čas za izvedbo, se hitro pojavi kopica vprašanj.

Koga poklicati za vodovodne inštalacije? Kje najti dobrega keramičarja? Kako uskladiti mojstre, da se prenova ne zavleče za več tednov?

Pri prenovi doma najprej določite potrebna dela, poiščite izvajalce za posamezne storitve in preverite njihove možnosti izvedbe. Na portalu 1818.si lahko na enem mestu poiščete preverjene mojstre za vodovodne inštalacije, keramičarska dela, slikopleskarstvo in druge storitve ter oddate brezplačno povpraševanje za svoj projekt.

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Prenova doma pogosto zahteva več kot enega mojstra

Tudi na videz preprosta prenova lahko hitro preraste v projekt, pri katerem sodeluje več strokovnjakov.

Pri prenovi kopalnice denimo ni dovolj samo izbrati novih ploščic in kopalniške opreme. Pred polaganjem keramike bo morda treba obnoviti vodovodno napeljavo, prilagoditi električne inštalacije ali poskrbeti za ustrezno hidroizolacijo.

Podobno velja za prenovo kuhinje, menjavo oken ali večja gradbena dela. Vsako opravilo zahteva ustrezno znanje, izvajalci pa morajo biti med seboj časovno usklajeni.

Zato se je prenove pametno lotiti z jasnim pregledom potrebnih del. Ko veste, katere strokovnjake potrebujete, jih lahko začnete iskati po posameznih dejavnostih.

Na 1818.si so gradbeni, obrtniški in drugi ponudniki storitev razvrščeni v pregledne kategorije, kar vam olajša iskanje mojstrov za različne faze prenove. Tako lahko na enem portalu začnete iskati izvajalce za vodovodne inštalacije, keramičarska dela, slikopleskarstvo in številne druge storitve.

Kje poiskati preverjene izvajalce za prenovo?

Pri prenovi doma si želite strokovnjakov, ki bodo razumeli vaše želje in znali predlagati ustrezne postopke in izvedbo projekta. Toda če mojstra še ne poznate, je lahko težko ugotoviti, kje sploh začeti.

Prav zato je priročno, da lahko informacije o ponudnikih pregledate, še preden se odločite za sodelovanje.

Portal 1818.si se predstavlja kot imenik preverjenih mojstrov in ponudnikov, kjer lahko raziskujete podjetja iz različnih dejavnosti, pregledate njihove storitve in poiščete informacije za nadaljnje dogovarjanje.

Pri predstavitvah podjetij bodite pozorni na:

- področje dela,

- opis storitev,

- reference ter

- ocene in komentarje uporabnikov.

Tako lahko lažje presodite, kateri ponudnik ustreza zahtevam vaše prenove.

Prednost spletnega imenika je tudi v tem, da vam ni treba poznati imena podjetja. Iskanje preprosto začnete s storitvijo, ki jo potrebujete.

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Do prvih konkretnih dogovorov z brezplačnim povpraševanjem

Ko imate izdelano osnovno predstavo o prenovi, je čas, da svoje želje predstavite izvajalcem.

Na 1818.si lahko oddate brezplačno povpraševanje in tako naredite naslednji korak od načrtovanja do dogovarjanja za izvedbo.

Za začetek ni treba imeti izdelanega načrta do zadnje podrobnosti. Pomembno pa je, da čim jasneje opišete, kaj želite prenoviti, kje bo delo potekalo in kakšen časovni okvir imate v mislih.

Če na primer načrtujete prenovo kopalnice, je koristno navesti približno velikost prostora, predvidena dela in morebitne posebnosti obstoječe napeljave. Izvajalec bo tako lažje razumel vaše potrebe in presodil, katere dodatne informacije potrebuje za pripravo ponudbe.

Brezplačno povpraševanje je praktična možnost za vzpostavitev stika s ponudniki, predvsem pa vam omogoča, da se od splošnega iskanja premaknete h konkretnemu pogovoru o svojem projektu.

Dobra organizacija lahko prepreči nepotrebne zamude

Pri prenovi, ki vključuje več izvajalcev, je pomembno tudi zaporedje del.

Predstavljajte si, da je keramičar že pripravljen na polaganje ploščic, vodovodna napeljava pa še ni dokončana. Dela se lahko ustavijo, dogovorjene termine je treba prestaviti, celotna prenova pa traja dlje, kot ste pričakovali.

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Takšnim zapletom se lažje izognete, če že na začetku pripravite osnovni načrt:

- Določite obseg prenove: Kaj želite zamenjati, obnoviti ali na novo urediti?

- Prepoznajte potrebne stroke: Katera dela zahtevajo vodovodarja, električarja, keramičarja ali drugega strokovnjaka?

- Preverite razpoložljivost: Kdaj lahko posamezni izvajalci začnejo delati?

- Uskladite zaporedje del: Katera opravila morajo biti zaključena, preden se začne

naslednja faza?

- Načrtujte stroške: Poleg predvidenih del upoštevajte tudi možnost nepredvidenih posegov.

Na portalu 1818.si lahko poiščete ponudnike za različne faze projekta in jih kontaktirate glede razpoložljivosti ter možnosti izvedbe. Tako je takoj lažje načrtovati prenovo, pri kateri sodeluje več različnih mojstrov.

Do prenovljenega doma s pravimi izvajalci

Prenova doma zahteva kar nekaj odločitev, vendar je lahko celoten postopek precej preprostejši, če imate na voljo pregledno mesto za iskanje strokovnjakov.

Ne glede na to, ali načrtujete osvežitev posameznega prostora ali obsežnejšo prenovo hiše, vam 1818.si omogoča iskanje preverjenih ponudnikov različnih storitev in brezplačno oddajo povpraševanja.

Namesto odlašanja z iskanjem mojstrov lahko svoje načrte začnete uresničevati že danes.

Prenavljate dom? Obiščite 1818.si, poiščite izvajalce za načrtovana dela in oddajte brezplačno povpraševanje. Pravi strokovnjaki vam lahko pomagajo, da bo vaš dom zaživel tako, kot ste si zamislili.

 

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