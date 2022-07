Prenehanje velike požarne ogroženosti v več delih države

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer so preklicali veliko požarno ogroženost, prenehala izvajati poostren nadzor, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Požarna ogroženost naravnega okolja je preklicana v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava. V občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja na območju severno od reke Vipave, v občini Nova Gorica pa na območju severno od rek Vipava in Branica.

V občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, na območju Krasa, v občinah Miren Kostanjevica in Renče-Vogrsko na območju južno od reke Vipave in v občini Nova Gorica na območju južno od rek Branica in Vipava, velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 1. julija, še naprej ostaja v veljavi.