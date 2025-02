(Pre)nizke kazni: bo novi zakon vodil v še večji kaos pri kampiranju?

Kampiranje in prenočevanje v avtodomih je v zadnjih letih v porastu, s tem pa je v porastu tudi število kršitev, saj se vse več ljudi namesto za prenočevanje v kampih in na urejenih počivališčih odloča za nedovoljeno prenočevanje v naravi. "Najbolj moteča so kampiranja na gozdnih in kmetijskih zemljiščih ter ob vodnih površinah," je povedal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič.

Na turističnih območjih zgornje Gorenjske razmere v zadnjih letih označujejo za nevzdržne in neobvladljive. Računali so, da bo ta negativni trend obrnil novi zakon o varstvu javnega reda in miru, ki bi povišal globo, tako da bi kršitelje odvračala od kampiranja na črno. Vendar pa predlog, ki ga je ministrstvo za notranje zadeve dalo sredi januarja v javno obravnavo, višino globe zvišuje le minimalno, hkrati pa kot pogoj za kaznovanje dodaja še element vznemirjanja.

Najbolj pogosta oblika kršitev je spanje oziroma kampiranje v vozilih na raznih javnih in zasebnih krajih. Predlagana zakonska sprememba to uvršča v kategorijo prenočevanja na javnih ali drugih dostopnih krajih, ki prenočevanju niso namenjeni. Globa za tak prekršek bi bila po predlogu 100 evrov oziroma ob takojšnjem plačilu 50 evrov, kar pomeni le sedem evrov več kot po sedanjem zakonu in hkrati bistveno manj od cene prenočevanja v kampu, je opozoril Jarkovič.