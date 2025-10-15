Prenos maratona na POP TV, VOYO in 24ur.com

Na VOYO in 24ur.com štartamo s tekači na 10 kilometrov, torej že ob 8. uri zjutraj in ostajamo z vami dokler zadnji tekač ne prečka ciljne črte, na POP TV pa si boste prenos maratona lahko ogledali od 8:45 do 11:50. Komentatorja maratona Jure Tepina in Roman Kejžar se bosta potrudila prenesti tekaško ter navijaško vzdušje na ekrane, gostila sogovornike in postregla z zanimivimi podatki o teku, tekačih, rekordih in še čem. Na trasi maratona bo na primer Anže Zavrl postavljal Guinessov rekord v teku s frajtonarico, najstarejša tekačica letos pa ima 91 let – tekla bo na 10 kilometrov.

Novinarji na terenu Marko Gregorc, Danica Jovanović in Žiga Košec bodo lovili trenutke na progi in se javljali z različnih lokacij letošnje trase. "Prvič bomo prenos Ljubljanskega maratona obogatili s kar tremi letečimi reporterji. Danica bo zanimive sogovornike iskala na startu oziroma cilju, Žiga bo na motorju spremljal najhitrejše, Marko pa bo, ni pomota, tekel in se nam tako kot udeleženec javljal neposredno s trase," nam je zaupal redaktor prenosa, Božidar Bulat.

Maraton bodo dodatno začinili tudi naši MasterChef zvezdniki; nekaj pretekih tekmovalcev, pa tudi sodnik Karim Merdjadi bodo na Trgu republike poskrbeli za okrepčila. Letošnji NLB Ljubljanski maraton pa bo še glasnejši in bolj živahen – poleg več tisoč navijačev bo tekače letos spremljalo še 17 pihalnih godb in glasbenih skupin, ki bodo z različnimi žanri ustvarjale nepozabno energijo mesta.