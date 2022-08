PRENOS V ŽIVO: Bešič Loredan o čakalnih vrstah

Spomnimo, čakalne vrste, težko dostopni osebni zdravniki, dobaviteljske lovke – vse to je utapljalo zdravstvo že pred epidemijo. Do pregleda bolniki praktično ne pridejo več, kažejo podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Odstotek hitrih obiskov, kjer se napiše le napotnica ali recept, oziroma posvetov na daljavo se je od leta 2019 povečal s 47 na 70 odstotkov. Povedano drugače: če je pred tremi leti več kot polovica pacientov še prišla do neposrednega kontakta z zdravnikom in pregleda, je lani to uspelo le 30 odstotkom.

Kaosa v zdravstvu se bodo lotili na Ministrstvu za zdravje. Minister Danijel Bešič Loredan je pred časom za 24UR ZVEČER pojasnil, da želijo neposredno poseči v to, da ljudje pridejo do zdravnika – najprej na primarni ravni. "Vsi ukrepi, ki so veljali do sedaj, posebni vladni programi, neki dodatni programi niso prinesli učinka. Mi smo se odločili, da gremo en korak naprej – vse storitve, ki bodo v zdravstvenem sistemu opravljene, bodo tudi plačane, in sicer od 1. septembra letos do konca leta 2023. Tako bomo videli, kje je zgornja meja, in bomo dali možnost vsem, da delajo, da so za to plačani, predvsem pa bomo dali možnost pacientom, da pridejo do storitve, s tem skrajšamo čakalne obe in izboljšamo dostopnost."

Če konec leta, ko bodo prišli do jasnih seznamov, ne bo trenda skrajševanja čakalnih vrst (tako časovno kot po številu), bodo vsi zasebniki, ki so danes izven mreže javnega zdravstva, imeli možnost, da – pod enakimi pogoji – s svojimi kadri opravljajo to delo. "S tem upamo, da pridemo do tega, da pacienti pridejo do zdravnika in po 15 ali 20 letih končno prekinemo slovenski urok čakalnih vrst."