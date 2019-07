V vrtini ni bil kerozin, ampak drugo mineralno olje. Iščejo neznanega storilca

Pristojni vse od začetka pozorno spremljajo dogajanje na območju in opravljajo meritve. Potem ko je sprva kazalo, da so prisotnost kerozina odkrili v dveh vrtinah, so včeraj sporočili, da kerozina v drugi vrtini ni. Zakaj je bil prvi test pozitiven pa ni povsem jasno, so dodali.

Kot so poudarili danes, redna testiranja še naprej potekajo na šestih mestih. Vrtina P-19 je tista, kjer so zaznali vonj po kerozinu, tam so tudi izvedli več testov, med drugim so primerjali, ali je snov v vrtini ista kot snov, ki je iztekla ob nesreči.

Ugotovili so, da ne gre za isto snov, da pa je tudi ta snov - mineralno olje - zdravju škodljiva. Potekajo aktivnosti, kako snov odstraniti, pa tudi preiskava, kdo je kriv za onesnaženje.