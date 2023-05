20-letni moški večkrat udaril partnerko, nato pa jo je še zadavil

Kot so policisti nadalje ugotovili, sta se osumljeni in oškodovanka 25. maja pozno zvečer hudo skregala, partner pa naj bi jo večkrat udaril v glavo, potem pa še zadavil. Še isti večer je osumljenec poklical svojo mamo in jo seznanil s tem, da sta se s partnerko sprla in stepla. Naslednje jutro je mamo zopet poklical in ji zatrdil, da je s partnerko vse v redu in da bo o dogodku obvestil tudi njene sorodnike.

Osumljenec je v tem času odšel tudi do urgentnega centra bolnišnice Maribor zaradi poškodovane roke in noge, kjer je navedel, da se je poškodoval, medtem ko se je tepel s partnerko. V bolnišnici so ga oskrbeli in vrnil se je domov. 27. maja je oškodovanko klicala njena mama, a od hčerke ni dobila odgovora. Ko se ji je osumljeni javil na telefon, ji je zatrjeval, da njena hči spi, saj je poškodovana, ker sta se stepla.