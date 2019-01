O pritožbi na izid volitev: 'Komisija ne obvlada niti osnovnošolske matematike'

Damijan Gregorc, odvetnik Bernarde Krnc, ki kljub porazu še vedno županuje v Šmarjeških Toplicah, je spregovoril o vsebini pritožbe na izid lanskih lokalnih volitev. Pojasnil je, da se pritožba nanaša na dve glasovnici, eno, ki je bila oddana v Beli Cerkvi, in eno, ki je bila oddana v Orešju. "V najslabšem primeru bo prišlo do ugotovljenega izenačenega izida," je dejal njen odvetnik, ki pripravlja še dopolnitev pritožbe, ta se bo po njegovih besedah nanašala na "hujše kršitve, ki so se dogajale v predvolilni kampanji" in ki naj bi prav tako vplivale na rezultat volitev.

Gregorc je izpostavil še, da "volilna komisija očitno ne obvlada niti osnovnošolske matematike". "Moja stranka je dobila 1015 glasov, njen protikandidat pa 1017 glasov, to je skupno 2032 glasov. V isti točki pa je bilo navedeno, da je bilo vse skupaj oddanih 1900 veljavnih in 12 neveljavnih glasovnic, to je 1912 glasovnic."

Gregorc je dejal tudi, da so zaradi številnih nepravilnosti predlagali spremembo sestave volilne komisije: "Zlasti se to nanaša na njenega predsednika."

Kaj zahtevajo pobudniki peticije?

Skupina občanov in občinski svetniki iz volilne enote Bela Cerkev v Občini Šmarješke Toplice pa so občini včeraj predali peticijo s 364 podpisi za ponovne volitve v volilni enoti Bela Cerkev. Menijo namreč, da bi te lahko spremenile volilni izid.

Šmarješki podžupan Aleksander Pavlič je povedal, da so se za peticijo odločili, ker menijo, da so bili s preklicem ponovnih volitev v Beli Cerkvi izigrani. Menijo, da so bili izigrani tudi volivci na predčasnih ponovnih volitvah in volivci, ki niso vedeli, da ponovnih volitev ne bo, in so vseeno prišli na volišče.

Zapisali so, da bi lahko v Beli Cerkvi za 16. december lani razpisane ponovne volitve, če jih volilna komisija po razsodbi upravnega sodišča ne bi preklicala in odločila v prid protikandidatu Marjanu Hribarju, bistveno vplivale na drugačen volilni izid.

Zahtevajo še odstop predsednika volilne komisije Fredija Bančova, njegovo namestnico pa pozivajo, da komisija še enkrat temeljito preuči vse ugovore obeh kandidatov. Če odgovorni peticije ne bodo upoštevali, bodo za uveljavitev svoje volje uporabili vse razpoložljive pravne poti, je še dejal Pavlič.

Na to peticijo se je za odzval Hribar, ki je včeraj povedal, da je volilna zakonodaja "povsem jasna" in da je Občina Šmarješke Toplice po razglasitvi občinske volilne komisije "že dobila zmagovalca županskih volitev". Sicer pa zakonodaja ne predvideva nobenih peticij, s katerimi bi dosegli ponovitev volitev, je povzel.

Spomnimo

Županske volitve v Šmarjeških Toplicah so po drugem krogu sicer kazale na neodločen izid med Hribarjem in zdajšnjo županjo Krnčevo, kar bi zahtevalo žreb župana.

Ker sta kandidata na delo volilnih odborov nato vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev v Beli Cerkvi, v ponovnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo.

Po presoji komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1015 glasov. Ker so za ponovne volitve izvedli že predčasno glasovanje, je komisija sklenila, da se njihov izid ne ugotavlja.

Krnčeva je na omenjeno odločitev napovedala pritožbo novoizvoljenemu občinskemu svetu, ki se sicer še ni sestal. Njegovo prvo zasedanje je sklicala za 30. januar, pritožbo pa bo predstavila na sredini novinarski konferenci.

Predsednik volilne komisije Bančov je po njenem zadnjem zasedanju povedal, da je komisija prejela pisno sodbo upravnega sodišča, v kateri je to povedalo, da naj ne bi opravili ponovnega glasovanja na volišču v Beli Cerkvi, in med drugim komisiji dalo usmeritev o vnovični obravnavi Hribarjevega ugovora v zvezi s problematično glasovnico na volišču v Beli Cerkvi.

Komisija se je na tej podlagi odločila, da spoštuje sodbo in da se ponovno glasovanje ne opravi. Da se glasovnica v Beli Cerkvi razveljavi in se šteje za neveljavno in da se na omenjeni podlagi ugotovi izid opravljenega drugega kroga volitev, da je Hribar novi župan.