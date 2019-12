PRENOS V ŽIVO: Ljubljanski župan Janković o odprtih vprašanjih

V svetniškem klubu SDS so v predlogu za sklic izredne seje poudarili, da želijo z njo doseči odpravo vsakega upravičenega dvoma in skrbi prebivalcev, ki so se pojavili v postopku gradnje kanala. Kot je poudaril vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat , ki je vodil sejo, nikakor niso proti gradnji, skrbi pa jih ohranitev pitne vode. Svetnik SDS Gregor Slabe je dodal, da župan Zoran Janković z gradnjo kanala čez vodonosnik"ogroža naša življenja, kajti življenja brez vode ni".

Opozicijski mestni svetniki so mestnemu svetu predlagali v sprejem skep o zaščiti pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. Skladno s predlogom sklepa bi mestni svet od župana zahteval, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine. Mestni svet bi hkrati pristopil k alternativni rešitvi izvedbe kanalizacijskega kanala po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim sistemom.

Ker je bilo na seji prisotnih le 17 od 45 svetnikov, kmalu po začetku so odšli tudi svetniki Levice, mestni svet ni bil sklepčen in o predlaganih sklepih ni mogel glasovati.

Novembra je DZ na izredni seji ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu priporočil, naj do pridobitve dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadrži gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice. Priporočili so mu tudi, naj preveri postopke umeščanja trase cevovoda v prostor.

Minister je zagotovil, da so začeli ukrepati že pred sejo, da pa jim je podpora poslancev pomembna."V državnem zboru sem zagotovil, da bo presoja vplivov na okolje za kanal C0 narejena in ta bo pokazala, če bo cev lahko šla po tej trasi ali ne, in če da, s kakšnimi ukrepi. Vir vode za Ljubljano ne sme biti in ne bo ogrožen," se je tedaj odzval Zajc.

Ljubljanski župan Janković je nekaj dni po izredni seji DZ sporočil, da bo ljubljanska občina z gradnjo kanala C0 nadaljevala v skladu s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji. Državnemu zboru pa je očital, da projekt spodkopava zgolj zaradi njegovega priimka.